Audi TTS: aceleração máxima até aos 308 km/hora

Definitivamente, há quem não fique nada satisfeito com a potência (e a velocidade) que as marcas automóveis colocam sob o capô nos seus super desportivos. Vai daí, é levar o carro a uma preparadora especializada para "mexer" no motor para dele extrair o máximo.

Foi o caso de Yusuf Abramjee, que usou na última sexta-feira a auto-estrada N1, entre Joanesburgo e Pretória, na África do Sul, para levar o seu Audi TTS para lá dos 250 km/hora limitados electronicamente de fábrica.

A marca conseguida? Uns "meros" 308 km/hora de velocidade de ponta que o orgulhoso consultor de uma firma de advocacia sul-africana fez questão de publicar na sua conta do Twitter.

Nos 25 segundos que dura o vídeo, podemos ver o conta-quilómetros a subir dos 243 até aos 308 km/hora, enquanto passa incólume pelo pouco trânsito que circula na via rápida nos arredores de Midrand. Polícia? Nem vê-la!

No nosso país, a ponte Vasco da Gama, em Lisboa, tem sido uma das vias preferidas pelos nossos "aceleras" puxarem pelos seus bólides. Às vezes, têm a polícia à espera no final da ponte…

