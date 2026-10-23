Visibilidade total: Audi Q9 estreia painel OLED com desenho curvo

O enorme Audi Q9 teve a sua apresentação no final de Julho mas só esta sexta-feira foi destacada a estreia mundial a estreia em produção duma inovação tecnológica mundial.

Em causa está um painel digital com curvatura tridimensional suportado pela tecnologia OLED de terceira geração com forte impacto nos campos da segurança e comunicação.

Esta inovação usa um vidro ultrafino com apenas 01, mm de espessura como suporte dos painéis OLED, o que lhes permite terem um raio de curvatura até 200 mm para acompanhar os contornos da carroçaria do veículo.

Para além de abrir novas possibilidades em termos estéticos, a insígnia germânica destaca diversas vantagens funcionais.

Visibilidade total

Os painéis OLED montados nas extremidades dos grupos ópticos traseiros fazem com que a luz se mantenha visível, mesmo a partir de ângulos de observação laterais mais amplos.

Reforçada pelos faróis Digital Matrix LED, a combinação permite ao Audi Q9 dispor dum sistema de iluminação inteligente que contribui de forma activa para a segurança e a comunicação mais eficaz com outras viaturas na estrada.

Ainda sem preço definido, o Audi Q9 chega aos concessionários nacionais neste Outono, mas apenas com o V6 TDI de 299 cv nesta primeira fase de lançamento.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?