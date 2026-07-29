A Audi prossegue a escalada ao "luxo supremo" com o intimidante Q9, um SUV em forma de "tanque" exemplificado nos 5,31 metros que tem de comprimento, a confirmar ao vivo quando chegar aos concessionários nacionais no início do Outono.

Porque o tamanho importa: Q9 é o maior Audi de sempre

Assegurado está um elevado nível de conforto neste novo topo de gama, seja nas configurações de seis ou de sete lugares, num ambiente onde ressalta a tecnologia embarcada.

A curiosidade está mesmo no sistema motriz que o alimenta nesta primeira fase de lançamento: o mesmo V6 TDI de 3.0 litros que equipa o recente Audi Q7, apoiado pela nova tecnologia híbrida Mhev Plus de 48 volts.

É grande, muito grande mesmo…

É a primeira vez que a marca dos quatro anéis usa o número 9 num modelo de produção como topo de gama da sua linha de SUV premium, e o resultado final é mais do que evidente.

Espampanante como poucos (atente-se nas jantes que podem ir de 20 a 23 polegadas), o Q9 dá prioridade óbvia ao espaço e ao conforto mas, acima de tudo, à tecnologia embarcada que quase faz dele um escritório sobre rodas.

Com os seus 5,31 metros de comprimento por 2,21 de largura, com os retrovisores laterais abertos, e 1,81 de altura, o SUV torna-se no maior Audi de produção que já saiu das suas fábricas, confirmado pela enorme grelha luminosa que decora toda a área frontal.

Apontado preferencialmente à América do Norte, exibe um capô e um tejadilho panorâmico praticamente horizontais, bem enquadrados pelas superfícies laterais lisas com contornos suaves.

Apenas se evidencia uma saliência mais pronunciada sobre os guarda-lamas traseiros, abaixo duma linha de cintura também ela recta, enquanto a porta da bagageira quase vertical e a generosa largura sugerem um espaço interno levado ao máximo.

Atrás exibe farolins com uns estreantes módulos OLED curvos a nível mundial, suportados por uma fina linha luminosa horizontal em tudo semelhante à que decora o Q7.

… com espaço de sobra a bordo!

Seis ou sete adultos podem acomodar-se a bordo com todo o conforto, segundo a configuração escolhida, como justificam os 3,14 metros que separam os dois eixos; a bagageira oferece até 700 litros de capacidade com a terceira fila rebatida.

Os bancos desportivos à frente, dispõem de funções de aquecimento, ventilação e massagem, com os traseiros individuais na opção de seis lugares a poderem ser ajustados por via eléctrica, sendo dada a opção de serem aquecidos.

A qualidade dos materiais e dos acabamentos são irrepreensíveis, e o ambiente tecnológico está patente na instrumentação de 11,9 polegadas, alinhado com o ecrã central táctil de 14,5 e com o visor multimédia de 12,3 para o acompanhante.

Baseado no Android Automotive, o sistema de infoentretenimento é complementado pelo assistente vocal da Audi, reforçado pela inteligência artificial generativa do ChatGPT, e inclui ainda um sistema áudio Bang & Olufsen de 1.360 watts.

Carregador sem fios para dois telemóveis e várias entradas USB-C completam o conjunto mas curioso é o destaque ao tamanho do porta-copos para recipientes no padrão norte-americano, a revelar o principal mercado ao qual o Q9 se destina.

Este SUV é também o primeiro Audi a dispor de portas com abertura e fecho totalmente automáticos a partir de vários pontos de comando ou por via remota através da aplicação myAudi.

Diesel não fica para trás…

A Audi volta a fazer uma escolha inusitada ao "recuperar" o mesmo bloco V6 TDI de 3.0 litros que alimenta o Q7, apoiado pela nova tecnologia híbrida Mhev Plus de 48 volts, e um compressor eléctrico para melhorar a resposta a baixas rotações.

Seja na versão de 299 cv e 630 Nm, seja na de 245 cv e 500 Nm destinada a certos mercados europeus, ambas somam mais 18 kW (24 cv) e 370 Nm dadas pelo propulsor eléctrico nos arranques e nas acelerações.

As duas opções estão acoplados à transmissão automática Tiptronic de oito relações, e à tracção integral quattro pontuada por um novo diferencial autoblocante central.

Anunciado está igualmente um desportivo SQ9 equipado com o mesmo V8 biturbo de 4.0 litros com 600 cv que alimenta o SQ7, mas reservado apenas para os mercados da América do Norte.

… apoiado numa mecânica evoluída

O Q9 "repousa" de série numa suspensão pneumática adaptativa regulável até 9 cm de altura – a desportiva adaptativa com amortecimento controlado é opcional –, sendo dada a possibilidade das rodas traseiras virarem até um ângulo de cinco graus.

Semelhante ao Q7 é o sistema de travagem, composto por discos de 400 mm "presos" por pinças fixas de seis pistões, sendo os traseiros de 350 mm.

E depois são os apoios à condução muito completos a facilitarem a condução urbana, mas de preferência na auto-estrada face ao seu tamanho, para melhor usufruir do assistente adaptative plus com sistema "mãos- livres".

Ainda sem preço definido, o Audi Q9 chega aos concessionários nacionais no Outono, mas apenas com o V6 TDI de 299 cv nesta fase de lançamento.

Texto: P.R.S.

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