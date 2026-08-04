Estreia no Outono: A2 e-tron quer ser o ''eléctrico'' mais eficiente da Audi

Estão em plena acção os testes dinâmicos para o recuperado Audi A2, agora em modo e-tron, para tudo estar pronto quando o compacto for apresentado ao mundo neste Outono.

Ainda devidamente coberto duma camuflagem para esconder os principais detalhes, o protótipo é anunciado como o "electrico" mais eficiente da marca dos quatro anéis.

Os dados da casa assim o confirmam: a versão de 140 kW (190 cv) equipada com o pacote opcional de eficiência registou uns frugais 12,8 kW/100 km com a bateria de 61 kWh brutos.

Nos passos do original

Nada como a Audi seguir as premissas aerodinâmicas do original A2 a gasolina lançado há 20 anos, para conseguir a melhor autonomia para o futuro A2 e-tron alimentado a electrões.

Essa ideia percebe-se melhor na "divisão" do vidro traseiro do tecto panorâmico, com o aerofólio a meio para criar a necessária força descendente, e nos puxadores em forma de barbatana de tubarão no topo das portas.

À frente é o capô curto e arredondado a distingui-lo a dar seguimento a um pára-brisas avançado, formas que privilegiam o espaço a bordo e a eficiência energética, mesmo se a do compacto confirme apenas 0,24 de coeficiente aerodinâmico.

Além disso, persianas activas podem abrir e fechar a entrada de ar frontal numa condução mais exigente ou quando a temperatura térmica exterior é mais alta.

Apto para quatro ocupantes

Imagens do habitáculo não há mas tudo indica que irá recuperar a tela curva do Q4 e-tron que liga o painel de instrumentos de 11,9 polegadas ao ecrã de infoentretenimento de 12,8 polegadas mas provavelmente sem o visor para o acompanhante.

O volante comporta as cada vez mais imprescindíveis patilhas para controlar a intensidade da travagem regenerativa, onde não falta o modo One Pedal para facilitar o "pára-arranca" urbano.

A capacidade do porta-bagagens também não foi avançada mas já sabido é que o compacto contará com uma pequena bagageira sob o capô para guardar o cabo de carregamento.

Quatro níveis de potência

Com 4,32 metros de comprimento, o A2 e-tron repousa tecnicamente sobre a plataforma MEB em que já são fabricados o Volkswagen ID.3 Neo e o Cupra Born, mas com ajustes próprios da Audi para o chassis.

Quatro níveis de potência (170, 190, 231 e 326 cv) são propostos para este "tracção traseira", com o modelo de teste a estar equipado com o propulsor de 140 kW (190 cv) e 350 Nm com a bateria LFP de 61 kWh.

A Audi anuncia uma autonomia teórica entre 400 e 500 quilómetros, com a recarga de dez a 80% do acumulador a fazer-se em 26 minutos com um carregador DC a debitar uns máximos 105 kW.

Sabido são também as suas capacidades de carregamento bidireccional Vehicle-to-Load (V2L) para dispositivos eléctricos, e Vehicle-to-Home para a casa.

Visto como uma das propostas mais originais da Audi, como já tinha o A2 original há 20 anos, o A2 e-tron representa uma aposta declarada de eficiência motriz e espaço a bordo num ambiente tecnológico.

Mais pormenores técnicos se saberão até à estreia do compacto no Outono, altura em que também deverão abrir as reservas já com preços definidos, com a entrada na gama a poder ficar muito próximo dos 40 mil euros.

Texto: P.R.S.

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