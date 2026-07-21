Audi A2 e-tron antecipa dados antes da estreia no Outono

Começam a sair informações a "conta gotas" daquele que será o "eléctrico" mais compacto da Audi que irá chegar às estradas europeias antes deste ano terminar.

No micro portal alemão da marca dos quatro anéis é indicado que o A2 e-tron será proposto com quatro níveis de potência – 170, 190, 231 e 326 cv –, com os consumos médios a variarem entre os 13 e os 14,6 kWh.

Sem indicar a capacidade da bateria, sempre é avançada uma autonomia combinada que poderá chegar aos 649 quilómetros, o que leva a crer que poderá suportar a bateria de 79 kWh que já equipa "eléctricos" das várias marcas do grupo Volkswagen.

Faróis LED, que são matriciais nas duas versões mais potentes, jantes de 18 ou 19 polegadas em alumínio, volante e bancos dianteiros aquecidos, e Audi connect navigation com infoentretenimento são algumas das valências do compacto.

Feito para o dia a dia

Dentro dos sistemas de segurança e de apoio ao condutor incluem-se o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, travagem automática de emergência, câmara traseira e assistência ao estacionamento.

A insígnia germânica faz questão de sublinhar que, até à estreia do A2 e-tron, as configurações dos equipamento e os níveis de desempenho especificados estão obviamente sujeitas a alterações.

Mais divertidas são as "explicações" dadas às questões mais frequentes (FAQ): a Audi assume a importância do modelo dentro do seu portefólio para democratizar a electromobilidade, mas sem indicar qualquer preço de referência de entrada na gama.

Confirma apenas que o desenho exterior, muito próximo do A2 original, atende às necessidades quotidianas do condutor pela optimização do espaço a bordo e pelos recarregamentos flexíveis, com a maior autonomia a ter em conta o seu perfil aerodinâmico.

Texto: P.R.S.

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