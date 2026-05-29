Nem sequer falta um drone: Hummer X pode ser 'buggy' ou 'pick-up'

A inauguração do estúdio de design avançado de Pasadena esta semana, nos Estados Unidos, deu azo à General Motors para revelar os dois primeiros protótipos concebidos pelos seus estilistas.

O GMC Hummer X Concept desdobra-se numa pick-up mas, principalmente, numa espécie de SUV em forma de buggy, para ambos ultrapassarem os obstáculos mais difíceis fora do asfalto.

Enquanto o primeiro exemplo se apresenta tão imponente como o actual Hummer eléctrico, com os seus compridos 5,27 metros por 1,85 de altura e 2,03 de largura, com 3,32 metros a separarem os dois eixos, o segundo exibe dimensões mais "razoáveis".

São 4,78 metros de comprimento para a mesma altura e largura da pick-up, enquanto os eixos estão separados por 2,95 metros, com a distância ao solo nos 32 cm com jantes de 22 polegadas para acolher pneus 305/55 de 35 polegadas da Goodyear.

Fácil de personalizar

Todavia, o verdadeiro propósito destes dois protótipos assenta na sua modularidade, com quase todos os elementos que os compõem a poderem removidos, reconfigurados e até mesmo personalizados.

Essa ideia percebe-se de imediato por fora com a substituição dos arcos das rodas, tejadilho ou portas, enquanto a bordo é possível substituir o painel de instrumentos e os dois ecrãs multimédia por sete visores adaptados às preferências do condutor.

Decisiva é a solução Flex Lab para a produção rápida e flexível de pequenos lotes sob pedido, como acontece na impressão 3D mas para metal, dispensando ferramentas especiais de estampagem ou múltiplos desenhos a partir das mesmas máquinas.

Esta tecnologia permitiu criar superfícies limpas, apenas arredondadas nas bordas, com "costuras" soldadas a laser e parafusos de precisão à vista, mas sem o projecto perder o inconfundível visual à Hummer.

Conectividade total

A conectividade também assume papel primordial nestas propostas através do Hummer Hub, um conjunto de aplicações para unir o condutor ao seu "todo o terreno".

O exemplo mais espectacular é, sem dúvida, um drone de reconhecimento para sobrevoar os trilhos por onde ele irá passar, com as condições dos pisos a serem transmitidos em tempo real para evitar dissabores de maior.

Os dois Hummer X Concept assumem motorizações eléctricas mas a General Motors manteve-se em silêncio em relação aos dados técnicos, nem que seja por os protótipos não estarem destinados a subirem à linha de montagem.

Texto: P.R.S.

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