Mitsubishi Eclipse Cross EV revela preço e abre pré-reservas

Depois de recuperar o Grandis em modo micro híbrido a partir do Renault Symbioz, a Mitsubishi volta a atacar a electromobilidade com a segunda geração do Eclipse Cross mas agora como SUV 100% eléctrico.

Evoluído a partir do Renault Scénic E-Tech Electric, percebem-se por fora os esforços estilísticos para diferenciá-lo do "irmão" mais velho. O mesmo já não acontece a bordo, ao decalcar o desenho já muito bem inspirado do SUV francês; exceptua-se o logótipo da Mitsubishi no volante e as costuras em forma de diamante nos bancos.

Primeiro modelo 100% eléctrico da insígnia japonesa, o preço do Eclipse Cross EV já está definido e as pré-reservas abertas, acompanhadas duma campanha promocional para as primeiras 50 unidades vendidas.

Autonomia até 625 km

Concebido especificamente para o mercado europeu, o Eclipse Cross EV assume um papel estratégico no roteiro de electrificação da Mitsubishi Motors.

O SUV construído sobre a plataforma AmpR Medium da Alliance, da qual também fazem parte a Renault e a Nissan, destaca-se pela sua modularidade e arquitectura escalável para veículos eléctricos alimentados a bateria.

Para o nosso país é proposto apenas o acabamento Intense na variante equipada com o motor de 162 kW (220 cv) e 300 Nm, alimentado por um acumulador de 87 kWh para uma autonomia até 625 quilómetros combinados.

A essa distância alargada soma-se ainda um desempenho eficaz em estrada, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 7,9 segundos para uma velocidade máxima de 170 km/hora.

O preço "chave na mão" é 44.500 euros mas quem se adiantar na pré-reserva dos primeiros 50 exemplares do SUV poderá contar com uma campanha promocional de 43 mil euros; as primeiras entregas acontecem em Janeiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?