Mazda6e com 550 km de autonomia aposta nos preços contidos

Estão abertas as pré-reservas no nosso país para o electrizante Mazda6e e-Skyactiv EV, pouco mais de dois meses após ter sido estreado no salão automóvel de Bruxelas.

A berlina em formato coupé é proposta em duas configurações mecânicas 100% eléctricas – Standard e Long Range – nos acabamentos Takumi e Takumi Plus.

A insígnia japonesa propõe condições especiais durante este período de pré-lançamento antes da chegada dos primeiros exemplares aos concessionários nacionais em Setembro.

Duas opções motrizes

A gama do Mazda6e composta por dois grupos motopropulsores do novo Mazda6e, e sempre com tracção traseira, arranca com a variante Standard, composta por um motor eléctrico de 190 kW (258 cv) e 320 Nm.

A bateria LFP de 68,8 kWh permite uma autonomia combinada até 479 quilómetros, que sobe até aos 605 quilómetros em ambiente citadino.

A variante Long Range, com um propulsor de 180 kW (245 cv) e 320 Nm, e uma bateria LFP de 80 kWh para 552 quilómetros de autonomia combinada, chegando aos 692 no tráfego urbano.

Bastam-lhe 7,6 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora no Standard, subindo duas décimas de segundo no Long Range, com a velocidade de ponta em ambos a estar tabelada nos 175 km/hora.

A média global de consumo ronda os 16,6 kWh/100 km, baixando para os 12,7 kWh/100 km em condução na cidade.

O carregamento de dez a 80% do acumulador no Standard demora 24 minutos, a 200 kW DC, duplicando esse tempo de espera na Long Range, ao admitir apenas 95 kW DC de potência máxima.

Através duma wallbox até 11 kW AC, a bateria da primeira variante carrega em 07h30, acrescentando mais uma hora na segunda versão.

Visual empolgante

Com um visual empolgante por fora, e com materiais e acabamentos próprios dum premium, o Mazda6e e-Skyactiv EV está dotado com sistemas de segurança e assistência ao condutor de última geração.

Travagem de emergência autónoma, alerta de saída e manutenção de faixa, e rconhecimento de sinais de trânsito são algumas das funcionalidades presentes.

Dispõe dum monitor a 360 graus, para facilitar as manobras a baixa velocidade, e da função See-Through View para revelar áreas ocultas pela carroçaria, sem esquecer o sistema de monitorização de ocupantes.

A berlina coupé é proposta em oito cores metalizadas, incluindo o Soul Red Crystal, assim como o recente Melting Copper do Mazda CX-80, e o Aero Grey do Mazda MX-5, a que somam jantes de 19 polegadas.

Versão Acabamento Potência / Binário Bateria / Autonomia Preço Pré-Reserva Standard Takumi 190 kW (258 cv) / 320 Nm 68,8 kWh / até 479 km 40.050 euros Stantard Takumi Plus 190 kW (258 cv) / 320 Nm 68,8 kWh / até 479 km 42.000 euros Long Range Takumi 180 kW (245 cv) / 320 Nm 80 kWh / até 552 km 42.550 euros Long Range Takumi Plus 180 kW (245 cv) / 320 Nm 80 kWh / até 552 km 44.500 euros

