Mazda6 entra na quarta geração apenas como 100% eléctrico

O Mazda6 fez do salão automóvel de Bruxelas o palco privilegiado para estrear a quarta geração, brindada apenas como 100% eléctrica que pode chegar aos 552 quilómetros de autonomia entre carregamentos.

Esta distância é conseguida com a variante e-Skyactiv EV Long Range equipada com um propulsor de 180 kW (245 cv) e 320 Nm passados às rodas traseiras, apoiados por uma bateria de 80 kWh.

Bastam-lhe 7,8 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a estar tabelada nos 170 km/hora.

A entrada na gama faz-se com o e-Skyactiv EV, com os seus 190 kW (258 cv) e 320 Nm debitados pelo motor eléctrico combinado com uma bateria de 68,8 kWh para distâncias até 479 quilómetros.

É esta versão a apresentar as melhores prestações, reflectidas nos 7,6 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a bater nos 175 km/hora.

Única desilusão é o carregamento da bateria na versão Long Range estar limitado a 95 kW em corrente contínua, obrigando a uma espera de 45 minutos para carregá-la de dez a 80%.

Um valor ainda mais decepcionante porque a variante básica aceita recargas até 200 kW para conseguir o mesmo resultado em 22 minutos.

Ao estilo dum GT coupé

Quanto à estética, é difícil não ficar agradado com as linhas muito elegantes desta berlina de quatro portas, desenhadas como um GT coupé segundo a filosofia estética Kodo.

Cinco centímetros mais comprido do que o antecessor, estica-se agora até aos 4,92 metros por 1,89 de largura e 1,49 de altura.

Traduzido como alma em movimento, para conseguir a melhor aerodinâmica, nem por isso deixa de exibir um espírito mais rebelde graças a uma dianteira muito felina.

As ópticas rasgadas dão ainda mais impacto à grelha iluminada enquanto a traseira é distinguida por farolins semi-circulares sobrepostas por uma linha luminosa que ultrapassa os limites da bagageira.

O conjunto é refinado por detalhes como as faixas pretas na parte inferior das portas, as janelas laterais sem moldura, os puxadores retrácteis das portas e as novas jantes de 19 polegadas em liga leve.

Interior próprio dum premium

O ambiente a bordo também é mais caloroso do que o habitual, e com uma qualidade de acabamento que está ao nível do que a Mazda tem imprimido nos seus modelos mais recentes.

A berlina coupé é proposta nos acabamentos Takumi e Takumi Plus, com o primeiro a ter o interior em pele sintética em bege ou preto, com o topo de gama a conjugar a pele Tan Nappa e camurça.

Espaço a bordo não deverá faltar para cinco ocupantes, como "explicam" os 2,90 metros que separam os dois eixos, mas é penalizado pelos 330 litros de capacidade oferecidos pelo porta-bagagens.

Uma cortina eléctrica sob o tejadilho panorâmico permite regular a luz a bordo para apreciar um posto de condução que está ao nível da concorrência.

Ao centro está o ecrã de infoentretenimento de 14,6 polegadas, separado do painel de instrumentos de 10,2, somando-se ainda um visor head-up de realidade aumentada com 50 polegadas.

A ausência de controlos físicos na consola central indica que todos os comandos físicos para regular a climatização ou o volume do sistema áudio apenas se fazem no ecrã táctil.

A insígnia japonesa, no entanto, elogia os avançados controlos por voz e por gestos que substituem essa carência, ao simplificar a interacção com o sistema de infoentretenimento.

Afinações da "casa"

A apoiar a condução está um Advanced Driving Assistance System actualizado, com travagem de emergência autónoma , incluindo marcha atrás, e programador activo da velocidade de cruzeiro.

Conta ainda com alerta de saída de faixa e respectiva manutenção, reconhecimento de sinais de trânsito e um inédito sistema de monitorização dos bancos traseiros.

Esta solução comporta uma câmara a bordo para detectar a presença de crianças e projectar o espaço no ecrã central.

E, quanto às afinações do chassis ao nível da suspensão, travagem e direcção, foram concretizadas pela "prata da casa" para conseguir uma condução distinta dos Mazda actualmente vendidos na Europa.

Segundo modelo 100% eléctrico da marca após o MX-30, o Mazda6e tem chegada prevista ao Velho Continente para este Verão, com a entrada na gama a fazer-se em redor dos 45 mil euros.

