Verstappen ganha GP Miami e alarga vantagem no Mundial de F1

Max Verstappen acelerou o passo para conquistar o tricampeonato de Fórmula 1 depois de bater toda a concorrência no Grande Prémio de Miami.

Ter arrancado da grelha de partida na nona posição apenas deu mais emoção à vitória do piloto da Red Bull no circuito da Florida.

As 57 voltas foram cumpridas em 1h27m38,241, deixando o companheiro de equipa Sergio Pérez no segundo lugar, a 5,384 segundos, e Fernando Alonso, da Aston Martin, na terceira posição a 26,305 segundos.

Foi a terceira vitória de Verstappen em cinco corridas, com Alonso a conquistar o degrau mais baixo do pódio pela quarta vez.

George Russell, da Mercedes, foi o quarto classificado, a 33,229 segundos do vencedor, com Carlos Sainz Jr,, da Ferrari, em quinto, a 42,511 segundos.

Esta distância inclui já os cinco segundos de penalização por excesso de velocidade na via das boxes quando parou para trocar de pneus.

Lewis Hamilton, da Mercedes, cortou a meta na sexta posição, depois de ter arrancado do 13.º lugar da grelha de partida, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari.

Max Verstappen lidera o campeonato com 119 pontos, seguido de Sergio Pérez com 105, e de Fernando Alonso com 75.

O Mundial de Fórmula 1 regressa no fim-de-semana de 19 a 21 de Maio com o Grande Prémio de Emilia Romagna no Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

