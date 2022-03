BMW i7: sala de cinema privada com 610 km de autonomia

Está confirmado: o novo BMW i7 é apresentado em Abril, ao lado dos restantes membros que irão fazer parte da Série 7.

E é a enorme grelha iluminada a dominar toda a frente da nova berlina eléctrica, nas primeiras imagens reveladas esta quarta-feira pelo fabricante de Munique.

Foi Frank Weber quem o fez na conferência anual do Grupo BMW, que também confirmou que será o mais potente da gama.

O BMW i7 "combina a melhor experiência de condução com a melhor experiência digital", sublinhou o membro do conselho de administração.

Tudo indica que a bateria da berlina terá 120 kWh para uma autonomia entre os 580 e os 610 quilómetros. A variante mais forte irá integrar três motores eléctricos para uma potência combinada de 750 cv.

Para além das imagens exteriores, foram reveladas duas do habitáculo, embora ainda muito crípticas.

A principal novidade é mesmo o BMW Theatre Screen de 31 polegadas, no formato 32:9, e com resolução 8K.

O ecrã sai do tejadilho para criar quase uma sala de cinema privada para os ocupantes dos bancos traseiros.

A frente é dominada pelo BMW Curved Display com a última geração do sistema de infoentretenimento iDrive.

Soma-se ainda a BMW Interaction Bar, uma faixa de funções luminosa painel de instrumentos e nas portas que oferece uma qualidade visual táctil. O BMW i7 terá ainda um tejadilho panorâmico Sky Lounge com filamentos luminosos em LED.

Destaque ainda para o novo recurso My Modes, que permite ao condutor personalizar as características de condução do automóvel e do ambiente a bordo.

