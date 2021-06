Toyota Supra de 'Velocidade Furiosa' vendido por 460 mil euros

É um novo recorde para um Toyota Supra vendido em leilão, ainda para mais por ter sido guiado pelo actor Paul Walker nos dois primeiros capítulos de Velocidade Furiosa.

Nada mais, nada menos do que 460 mil euros no leilão realizado pela Barrett-Jackson no último fim-de-semana para o desportivo.

O Supra de 1994 foi levado à praça sem preço de reserva mas não era difícil perceber que o carro iria atingir um valor estratosférico junto dos coleccionadores.

Não se confunda esta versão com um Supra idêntico, vendido em 2015 por pouco mais de 155 mil euros, que tinha um motor atmosférico e botijas de nitro falsas.

Este Toyota Supra, com certificado de autenticidade, tem a alimentá-lo o famoso bloco turbo 2JZ-GTE de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com 324 cv e 427 Nm.

A potência e binário são passados às rodas traseiras por uma caixa automática de quatro velocidades, que no filme é disfarçado com uma transmissão manual.

Há quem possa achar exagerado o preço final mas não é todos os dias que se tem a oportunidade de guiar um exemplar que protagonizou uma das sagas de Hollywood mais famosas de sempre.

