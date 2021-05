Ensaio Toyota RAV4 Plug-In Hybrid: autonómia 'eléctrica' até 100 km

O Toyota RAV4 ganhou novos argumentos no mundo dos SUVs, com a variante híbrida plug-in a torná-lo ainda mais convidativo para quem aind tem dúvidas em aderir à electro-mobilidade.

E nada melhor do que reforçar o visual com uns toques mais agressivos, para reflectir os seus 306 cv de potência, passados às quatro rodas pelo sistema eléctrico inteligente AWD-i.

A nível estético, a grelha frontal e as protecções inferiores foram alteradas, para lhe dar um pendor mais desportivo. Não é por acaso que é, actualmente, o híbrido de ligar à ficha mais potente da marca japonesa.

O conjunto é reforçado pelas novas jantes em liga leve de 18 polegadas, que podem ser substituídas opcionalmente pelas de 19 polegadas.

Até 100 km de autonomia

Sob o capô do RAV4 Plug-In Hybrid está um bloco a gasolina de 2.5 litros de 185 cavalos, aliado a dois motores eléctricos.

O primeiro imprime 40 kW (54 cv) e 121 Nm às rodas traseiras, como na versão híbrida "convencional". No eixo dianteiro está um novo motor eléctrico de 134 kW (182 cv) e 270 Nm.

Não foi apenas na motorização que o SUV evoluiu, tendo na bateria de iões de lítio de 18,1 kW um dos seus principais trunfos.

A autonomia "eléctrica" chega aos 75 quilómetros em estrada aberta mas na cidade bate quase nos 100 quilómetros, segundo o ciclo WLTP.

É uma distância que os modelos híbridos plug-in actualmente disponíveis no nosso mercado pouco se podem gabar de conseguir. Quase evita o uso do motor a gasolina no dia a dia, principalmente nas deslocações casa-trabalho-casa.

Além disso, é possível recarregar a totalidade da bateria em duas horas e meia através de uma wallbox doméstica a 7,4 kW, embora o carregador de bordo apenas admita uma potência máxima de 6,6 kW.

Um SUV que é para toda a família

Apesar do seu carácter desportivo, a Toyota optou pelo conforto no RAV4. A suspensão não é muito rija e quase temos a sensação de estarmos sobre um tapete voador.

Os 4.600 mm de comprimento fazem dele uma opção ideal para as famílias numerosas; há espaço mais do que suficiente à frente e atrás para cinco pessoas.

E a bagageira, com 520 litros de capacidade, tem espaço mais do que suficiente para levar tudo o que é preciso para ir de férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.

Sentados ao volante, o ambiente é acolhedor, marcado pela sensação de qualidade dos materiais e pela insonorização a bordo

Para isso foram introduzidos elementos adicionais de isolamento acústico, no pilar dianteiro, nas cavas das rodas e nos vidros dianteiros laterais, que são agora laminados.

Como não poderia deixar de ser, o SUV está ao nível de um modelo premium no que respeita às tecnologias de segurança e apoio à condução.

Assistência de condução inteligente, aviso de saída de faixa de rodagem, cruise control adaptativo, reconhecimento de sinais de trânsito, e sistema de pré-colisão, são os sistemas de série.

As versões mais equipadas contam ainda com alerta de ângulo morto e detecção traseira de aproximação de veículos.

O novo ecrã táctil do sistema de infoentretenimento, de nove polegadas poderia ser mais evoluído mas é colmatado pela informação simples e clara dos dados.

Tem conectividade com o Apple CarPlay e Android Auto, enquanto o painel de instrumentos consiste num ecrã TFT de sete polegadas, podendo integrar, opcionalmente, o visor head-up.

Consumos controlados

O comportamento em estrada do RAV4 Plug-In Hybrid é bem positivo, mesmo em percursos mais sinuosos, mas é essencial uma condução discreta para controlar os consumos.

Em modo híbrido pouco passa de um litro a cada cem quilómetros, mas, esgotada a bateria e apenas com o motor térmico a trabalhar, pode ultrapassar os oito litros.

À disposição do condutor estão os modos de condução Eco, Normal e Sport, com o Trail destinado às aventuras fora de estrada, todos eles compatíveis com o sistema híbrido plug-in.

São os modos de gestão da bateria que acabam por ser as mais valias do modelo. O condutor pode optar pelos modos 100% eléctrico, automático, 100% híbrido e carregamento da bateria.

A recarga da bateria em andamento exige uma gestão controlada, no entanto, para o consumo de gasolina não disparar.

Dos zero aos 100 km/hora precisa apenas de seis segundos, o que não deixa de ser positivo para um SUV que pesa quase duas toneladas.

A velocidade máxima está limitada a 135 quilómetros/hora em modo eléctrico mas, com os três motores a trabalharem em conjunto, chega aos 180 quilómetros/hora.

O visual distinto e requintado reflecte a potência e dinamismo do Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, reforçando os argumentos que tornam este SUV um sucesso.

A mecânica é mais flexível e a autonomia eléctrica é muito superior em relação aos rivais mais directos.

A entrada na gama, que dispõe dos níveis de equpamento Comfort, Square Collection, Premium e Lounge, faz-se a partir dos 54.990 euros, já com impostos e despesas incluídos, com a variante mais equipada a chegar aos 61.990 euros.

FICHA TÉCNICA

Motor térmico: gasolina de 2.5 litros e quatro cilindros

Cilindrada: 2.487 cc

Potência máxima: 185 cv às 6.000 rpm

Motor eléctrico: dois, de 40 kW e 134 kW

Potência combinada: 306 cv

Transmissão: automática

Velocidade máxima: 180 km/h

0-100 km/h: 6,0 segundos

Consumo combinado: 1,0 litros/100 km

Emissões CO2: 22 g/km

Preço: a partir de 54.990 euros

