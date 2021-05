Seat Tarraco e-Hybrid para toda a família é agora mais verde

Chega em Junho aos concessionários nacionais o Seat Tarraco e-Hybrid, a variante híbrida plug-in do maior SUV da insígnia espanhola.

O Aquela Máquina esteve presente na apresentação e já teve um primeiro contacto com o modelo no alcatrão e fora da estrada.

Ligeiro e dinâmico

Em tudo idêntico às variantes com motores a combustão, o Seat Tarraco e-Hybrid guarda sob o capô o já conhecido motor 1.4 TSI de 150 cv.

A ele está associado um propulsor eléctrico de 85 kW (115 cv), para uma potência combinada de 245 cv e um binário máximo de 400 Nm.

A tracção é dada às rodas dianteiras através de uma transmissão automática DSG de seis velocidades.

Estes números ganham mais valor se se considerar que este SUV com 1.870 quilos é capaz de acelerar dos zero aos 100km/hora em 7,5 segundos, para uma velocidade máxima de 205 km/hora.

A bateria de iões de lítio de 13 kWh assegura, segundo a marca, até 49 quilómetros em condução 100% eléctrica na estrada, autonomia que ultrapassa os 50 quilómetros na cidade.

Quando for necessário percorrer distâncias mais longas, usa os motores eléctrico e a gasolina, para alcançar uma autonomia até 730 quilómetros sem reabastecimento.

A recarga da bateria demora 3h30 numa wallbox de 3,6 kW ou cinco horas se for feita através de uma tomada doméstica de 2,3 kW.

Arranque sempre eléctrico

O arranque do Seat Tarraco e-Hybrid é sempre feito em modo eléctrico, salvo a bateria não esteja recarregada o suficiente.

O sistema híbrido entra sempre em acção quando a carga da bateria se esgota ou quando os 140 km/hora são ultrapassados.

Neste modo de condução, o condutor pode aumentar ou reduzir um determinado nível de energia na bateria, mantendo a assistência eléctrica.

Dispõe ainda de três níveis de travagem regenerativa, que podem ser ajustados através do sistema de infoentretenimento.

A somar ao modo híbrido, está a função e-Mode, para circulação 100% eléctrica, e s-Boost, para uma condução mais aguerrida, com botões específicos.

No que respeita a consumos, e de acordo com o ciclo WLTP, são anunciados 1,6 a 2,1 litros por cada 100 quilómetros, e emissões de de dióxido de carbono entre 37 e 47 g/km.

Exterior e interior apelativos

O Seat Tarraco e-Hybrid continua a destacar-se pelas suas linhas agradáveis, à semelhança dos seus "irmãos" com motorizações térmicas.

A grelha hexagonal é emoldurada por faróis Full LED enquanto atrás as luzes com a assinatura visual original são unidas por uma faixa luminosa.

Disponível com os níveis de equipamento Xcellence e FR, com uma estética mais desportiva, é o discreto logótipo e-Hybrid na traseira que assinala que estamos perante um SUV diferente.

A estética interior reforça a sensação de espaço e segurança a bordo, marcado pela qualidade dos materiais.

Exclusivamente disponível para cinco ocupantes devido à bateria ocupar parte da bagageira, mesmo assim oferece 610 litros de capacidade, assinalando-o como um verdadeiro carro de família.

O painel digital de instrumentos completa os elementos com todos os dados necessários à viagem, e é possível de ser configurado segundo as necessidades do condutor.

O sistema de infoentretenimento é de última geração, optimizando a envolvência do condutor e a conectividade dos passageiros.

O ecrã táctil de 9,2 polegadas assegura uma leitura fácil e um uso preciso, não apenas pela disposição dos acessos ao sistema, mas também pelos controlos de voz.

Todos os controles estão perfeitamente ao alcance da mão do condutor e, apesar do tamanho do veículo, o campo de visão é excelente.

O SUV está particularmente enriquecido com os mais evoluídos sistemas de segurança e apoio à condução.

De série conta com cruise control adaptativo, assistente de estacionamento, manutenção de faixa e travagem automática de emergência, com detecção de peões e bicicletas.

Opcionais são o detector de ângulo morto, reconhecimento de sinais de trânsito e assistente de engarrafamentos, sem esquecer o assistente de colisão iminente.

Em estrada e fora dela

Foi na zona de Óbidos que o teste ao Seat Tarraco e-Hybrid foi feito, com um percurso alargado em auto-estrada e estrada nacional, antes de fazer uma incursão pela terra batida e pela areia.

Em estrada, e esgotada a bateria, os dois litros apresentados em modo híbrido rapidamente chegaram aos oito litros por 100 quilómetros.

Nada de demasiado surpreendente face ao peso do SUV a velocidades mais elevadas, em linha com os principais concorrentes neste campo.

As transições de ambos os motores são quase imperceptíveis, especialmente em velocidades constantes, e às vezes é difícil dizer de ouvido qual é propulsor que está activo.

Se o tamanho e o peso não o tornam adequado para uma condução particularmente desportiva, o seu desempenho é mais do que suficiente para nos satisfazer.

O Tarraco e-Hybrid acaba por ser divertido de conduzir e brilha pela sua flexibilidade e conforto. Aliás, essa ideia é particularmente conseguida em caminhos de terra batida e mesmo na areia.

Embora só com tracção dianteira, nem por isso deixou de mostrar uma agilidade que acabou por surpreender, muito por "culpa" da boa distribuição do peso à frente e atrás.

Em suma, o Seat Tarraco e-Hybrid supera os pergaminhos de desempenho e conforto que os seus equivalentes com motores térmicos apresentam.

Em termos de preços, o SUV com equipamento Xcellence é proposto a partir de 47 678 euros, com a variante desportiva FR a começar nos 49.138 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?