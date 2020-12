Tarraco e-HYBRID: SEAT electrificou o seu maior SUV e deu-lhe 245 cv

A SEAT continua a expandir a sua gama de veículos eletrificados com a entrada em produção, esta semana, do SEAT Tarraco e-HYBRID, o maior SUV da marca espanhola.O sistema híbrido plug-in do SEAT Tarraco e-HYBRID vai juntar um motor a gasolina 1.4 TSI 150 cv (110kW), um motor elétrico de 115 cv (85kW), uma bateria de iões de lítio com 13kWh e uma caixa DSG de seis velocidades. Tudo combinado, temos uma potência máxima de 245 cv (180kW) e 400Nm de binário.Esta passa a ser a versão mais potente do SEAT Tarraco até à data, sendo que graças à bateria de iões de lítio de 13kWh, pode percorrer até 49 quilómetros (58 km em NEDC) em modo 100% elétrico. E ao usar os dois motores, elétrico e a gasolina, o SEAT Tarraco e-HYBRID pode proporcionar uma autonomia de até 730 quilómetros.O SEAT Tarraco e-HYBRID arranca sempre em modo 100% elétrico (havendo carga suficiente na bateria). O modo de condução muda para Hybrid se a capacidade de energia da bateria descer de determinado nível ou se a velocidade exceder os 140 km/h. Em modo Hybrid, o condutor tem a possibilidade de, mantendo o tipo de assistência elétrica, aumentar ou reduzir um determinado nível de energia na bateria.Adicionalmente aos diferentes modos híbridos plug-in (e-Mode, Hybrid Automático ou Hybrid Manual), acessíveis através do sistema infotainment, o SEAT Tarraco e-HYBRID inclui dois botões específicos (e-Mode e s-Boost) colocados junto do redesenhado e iluminado comando da caixa de velocidades.O acesso direto à função e-Mode torna mais fácil conduzir em destinos urbanos em modo 100% elétrico com zero emissões; enquanto o botão s-Boost garante uma experiência de condução desportiva, com enorme performance.Graças ao grupo motopropulsor, que combina energia elétrica com a de combustão, as emissões de CO2 situam-se entre 37-46.4g/km, correspondentes ao uso de 1.6 - 2.0 litros de combustível por cada 100km de acordo com ciclo oficial de testes WLTP.Quando a carga da bateria chegar a um nível baixo, o sistema entra automaticamente no modo híbrido. Uma vez junto de uma fonte de eletricidade, a bateria pode ser recarregada em apenas 3,5 horas através de um carregador de 3.6kW (Wallbox), ou com um pouco menos de 5 horas através de uma fonte de 2.3 kW."A SEAT continua a ofensiva de eletrificação ao transformar as suas propostas num futuro mais sustentável com a introdução do seu terceiro modelo eletrificado: o SEAT Tarraco e-HYBRID," diz Wayne Griffiths, Presidente da SEAT. "A eletrificação do nosso grande SUV leva os híbridos plug-in a um novo segmento, mostrando o nosso compromisso com a tecnologia quando estamos um passo mais perto de tornarmos a eletrificação disponível a todos."O SEAT Tarraco e-HYBRID, que será produzido em Wolfsburgo, na Alemanha, ficará disponível na variante de cinco lugares, nas versões Xcellence e FR, apresentando-se como mais uma opção de adequar o veículo de forma específica às necessidades de cada cliente.Recorde-se que a marca espanhola já disponibiliza o SEAT Mii electric e o SEAT Leon e-HYBRID – disponível nas versões de 5 portas e em Sportstourer. A introdução do SEAT Tarraco e-HYBRID leva os benefícios da eletrificação (performance e eficiência) aos SEAT no segmento SUV, completando, simultaneamente, um terceiro pilar na gama eletrificada do construtor.