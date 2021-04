Citroën C5 X: audácia e inovação em berlina disfarçada de SUV

Será uma berlina ou um SUV? As dúvidas não ficam esclarecidas perante o novo Citroën C5 X que esta segunda-feira foi apresentado ao mundo.

A gama é proposta com uma variante híbrida plug-in, com 225 cv de potência e uma autonomia eléctrica superior a 50 quilómetros.

Haverá também versões a gasolina, sem a Citroên entrar em detalhes pormenorizados. Novidade absoluta é a ausência de motorizações a gasóleo.

Impor um novo estilo

Desenvolvido a partir do protótipo CXperience revelado há cinco anos, o Citroën C5 X destaca-se pela mistura de estilos que a carroçaria revela.

O modelo combina a elegância de uma berlina, o dinamismo de uma carrinha e a postura sobrelevada de um SUV, sublinhou a marca na apresentação.



E essa ideia fica bem vincada na linha descendente do tejadilho, a terminar na porta da bagageira alongada, ao melhor estilo de um fastback.

O novo topo de gama da marca francesa para o segmento D é construído sobre a plataforma EMP2 em que também é construído o C5 Aircross, mas mais alongada.

Berlina com espírito SUV

As dimensões exteriores do Citroën C5 X são generosas: 4.805 mm de comprimento por 1.865 mm de largura e 1.485 mm de altura.

A distância de 2.785 mm entre os eixos faz de imediato adivinhar o espaço disponível a bordo, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros.

O porta-bagagens apresenta uma capacidade de 545 litros, que pode crescer até aos 1.640 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Esteticamente, o novo C5 X apresenta as mais recentes luzes LED em V da Citroën, reveladas pela primeira vez no C4.

A carroçaria distingue-se pelas linhas fluidas, rematadas por uma cintura elevada e um capô alongado.

A postura sobrelevada graças à altura do carro ao solo, e as jantes em liga leve de 19 polegadas permite ainda uma posição de condução mais alta para maior visibilidade.

Todas as variantes compreendem de série o sistema de suspensão Advanced Comfort, com os batentes hidráulicos progressivos integrados nos amortecedores.

As variantes híbridas plug-in, no entanto, irão receber a nova suspensão Active, com amortecimento variável segundo três níveis, de acordo com o dinamismo de condução e as condições do piso.

Interior espaçoso e tecnológico

O interior, marcado pelo espaço, dispõe de bancos Advanced Comfort com estofos especiais, para maior conforto dinâmico e postura dos ocupantes, dando a sensação de estarem sobre o colchão de uma cama.

O silêncio a bordo também será uma das valências a ter em conta, com a adopção de vidros laminados no pára-brisas e na porta da bagageira.

No tabliê está assente um ecrã táctil de 12 polegadas para o sistema de infoentretenimento, capaz de suportar comandos por voz.

O sistema é acompanhado por quatro entradas USB, actualizações over-the-air e um carregador de telemóveis sem fio.

Será igualmente proposto um novo visor head-up, com função de realidade aumentada e com todas as informações necessárias à condução projectadas a cores no pára-brisas.

O C5 X apresenta ainda uma longa lista de sistemas de segurança activa, onde se conta o Highway Driver Assist, sistema de condução semi-autónoma de nível 2, detecção de ponto cego, alerta traseiro de tráfego e câmara com visão a 360 graus.

Apenas híbrido plug- in e gasolina

Como já tinha sido indicado, o Citroën C5 X terá uma variante híbrida plug-in, com 225 cv de potência. A autonomia eléctrica é superior a 50 quilómetros, para uma velocidade máxima de 135 km/hora neste modo de condução.

A gama será completada com propulsores a gasolina, a começar pelo bloco 1.6 PureTech de 180 cv, seguido, previsivelmente, pela variante 1.2 PureTech de 130 cv.

A chegada aos concessionário está prevista para a segunda metade de 2021, com a entrada na gama a fazer-se entre os 32 mil e os 35 mil euros.

