Hyundai Santa Fe renovou-se e já é híbrido: saiba os preços

O Hyundai Santa Fe renovou-se e ficou mais refinado, luxuoso e tecnológico; e já há preços para o nosso país.

O SUV é o primeiro modelo da marca sul-coreana na Europa comercializado com as novas motorizações SmartStream híbrida, gasóleo e híbrida plug-in.

É também um dos primeiros a contar com a mais recente plataforma de terceira geração, o que permitiu reduzir significativamente o peso e a aumentar a estabilidade aerodinâmica, melhorando a segurança geral.

O conjunto das baterias está instalada sob o assento do passageiro da frente, na versão híbrida, e debaixo dos assentos de passageiro e condutor na versão híbrida plug-in, sem que haja perda de espaço no habitáculo e na bagageira.

Além disso, comporta um novo sistema de controlo do fluxo de ar no compartimento do motor para uma melhor dissipação do calor.

Espaço e tecnologia para todos

Concebido para transportar até sete pessoas, o Hyundai Santa Fe mede 4.785 mm de comprimento por 1.900 mm de largura e 1.685 mm de altura, com a distância entre eixos a cotar-se nos 2.765 mm.

A capacidade da bagageira varia entre os 571 litros, sem rebatimento dos bancos traseiros, e os 1.649 litros.

Em termos estéticos, a maior novidade está na parte frontal, com a grelha a reflectir uma aparência substancialmente diferente em relação ao modelo da anterior geração.

Os arcos das rodas também são maiores para suportarem as jantes em liga leve de 20 polegadas.

Atrás saltam à vista os farolins, unidos por uma faixa luminosa a toda a largura da porta da bagageira.

As soluções encontradas para o interior permitiram torná-lo mais espaçoso, com os materiais usados a darem um aspecto mais luxuoso ao SUV.

A consola central flutuante foi redesenhada, e o selector de modos de condução tem agora um desenho mais ergonómico e uma gestão mais fácil na operação de tracção às quatro rodas.

Existem modos off-road para pisos de areia, neve e lama na motorização plug-in, seleccionáveis através da tecnologia de tracção integral HTRAC, e uma série de configurações sob as designações tradicionais Sport, Eco, Comfort e Smart Driving.

Este último modo está concebido para adaptar-se automaticamente ao estilo de condução imprimido pelo condutor.

O ecrã táctil de infoentretenimento cresceu para 10,25 polegadas, emparelhado com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas, e suporta comandos de voz para activar a navegação.

As tecnologias a bordo são marcadas pelo visor head-up e os sistemas de alerta à condução, mas a principal novidade é mesmo o assistente remoto de estacionamento "inteligente".

Com a chave, o condutor pode comandar o SUV e estacioná-lo ou retirá-lo do parqueamento à distância.

O modelo está equipado com o pacote de segurança activa Hyundai SmartSense, a que se junta o assistente de prevenção de colisões durante o estacionamento à retaguarda.

Híbrido, gasóleo e híbrido plug-in

O Hyundai Santa Fe é proposto com três motorizações, estando as variantes a gasóleo e híbrida já disponíveis no mercado nacional, com a versão híbrida plug-in a chegar em Julho.

A versão híbrida consiste no novo motor SmartStream 1.6 T-GDi e num motor eléctrico de 44,2 kW, a extrair a energia de uma bateria de iões de lítio com 1,49 kWh.

Disponível apenas com tracção dianteira, o sistema possui uma potência combinada de 230 cv e 350 Nm de binário, com o foco a assentar na redução das emissões poluentes.

A variante híbrida plug-in dispõe do mesmo bloco a gasolina do "irmão" híbrido, mas agora conjugado com um motor eléctrico de 66,9 kW e uma bateria de iões de lítio com 13,8kWh.

Com uma potência máxima combinada de 265 cv e um binário de 350 Nm, é proposta apenas com tracção integral.

Ambas as motorizações hibridizadas estão equipadas com uma nova transmissão automática de seis velocidades, para uma melhor eficiência nos consumos.

Os novos propulsores a gasolina recorrem a duas tecnologias principais: a de controlo permanente da duração da abertura variável de válvulas, de acordo com as condições de condução, e a de recirculação de gases de escape de baixa pressão.

A sua utilização permite elevar o desempenho, com reflexos na maior eficiência do consumo de combustível e nas emissões de dióxido de carbono.

Para quem ainda tem o gasóleo como o combustível de eleição, é proposto o novo bloco SmartStream de 2.2 litros CRDi, equipado com um sistema de injecção de 2.200 bar.

O motor de quatro cilindros produz 202 cv de potência e 440 Nm de binário, passados às rodas dianteiras por uma transmissão de dupla embraiagem de oito velocidades, em tudo semelhante a uma caixa automática.

Motorizações Equipamento Vanguard Vanguard + Luxury Pack Diesel 2.2 CRDi 58.950 euros 60.450 euros Híbrido 1.6 T-GDi 59.475 euros 60.725 euros Híbrido Plug-In 1.6 T-GDi 64.900 euros 66.150 euros

