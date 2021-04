LF-Z Electrified Concept: o futuro eléctrico da Lexus

É apenas um protótipo mas, exactamente por isso, dá pistas sobre o estilo, a tecnologia e o desempenho dos futuros modelos que serão lançados pela Lexus até 2025.

Eis o Lexus LF-Z Electrified Concept, construído sobre uma nova plataforma dedicada a veículos electrificados.

Nova linguagem de estilo

O concept car revela a evolução da linguagem estilística da marca japonesa, exibindo uma silhueta em tudo semelhante aos crossovers coupé.

Com 4.880 mm de comprimento por 1.960 mm de largura e 1.600 mm de altura, percebe-se que não é um carro pequeno.

Além disso, deverá assegurar um amplo espaço a bordo, com as baterias instaladas sob o piso a garantirem 2.950 mm de distância entre os eixos.

Sendo um modelo 100% eléctrico, a frente em formato trapezoidal é completamente fechada por questões aerodinâmicas.

Embora mantenha o visual da grelha Spindle que marcam os actuais modelos da Lexus, mas agora sem moldura, diferencia-se deles pelos faróis mais afilados.

Visto de lado, destacam-se as saliências curtas à frente e atrás, e as rodas concebidas especialmente para o protótipo.

A traseira é especialmente intrigante: a complexa faixa luminosa horizontal LED, com pequenas barras verticais, estende-se a toda a largura da bagageira, terminando em dois farolins.

No centro da faixa luminosa está o nome da marca com novas letras, enquanto o centro do pára-choques ganha mais uma luz de travão, a somar a outra instalada na "barbatana" sobre o tejadilho.

Interior minimalista

Se as linhas exteriores são expressivas e dinâmicas, o habitáculo do LF-Z Electrified Concept é marcado por uma estética quase minimalista.

O interior foi projectado segundo o conceito Tazuna, que se pode traduzir por "rédea", e inspira-se na relação do cavaleiro com a sua montada.

O volante multifunções, "cortado" ao meio, tem os botões em estreita ligação com um complexo visor head-up de realidade aumentada.

O condutor, totalmente imerso na condução, é emoldurado por três ecrãs digitais, para ele encurvados para ocuparem o campo de visão de forma ideal, com todos os dados de que precisa.

O concept car recorre ainda à inteligência artificial para uma maior interacção entre condutor e veículo.

O sistema, concebido para aprender e memorizar as preferências de condução, e a aconselhar futuros comportamentos, deverá fazer parte dos futuros modelos da Lexus a médio prazo.

Até 600 km de autonomia

Quanto à mecânica, o LF-Z Electrified está equipado com um motor eléctrico de 400 kW (544 cv) e 700 Nm, valores positivos para um desportivo que pesa mais de duas toneladas.

E bastam apenas três segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora, embora a velocidade máxima esteja limitada a 200 km/hora.

A autonomia da bateria de 90 kWh, com arrefecimento líquido e carregamentos até 150 kW, deverá rondar os 600 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

O comportamento em estrada também promete ser emocionante, com o novo sistema de tracção Direct4 a distribuir o binário e a potência às quatro rodas de forma independente.

A marca assegura que aquela tecnologia permite uma condução mais flexível, ao permitir tracção traseira, dianteira ou integral, de acordo com a estrada e as solicitações do condutor.

Centro tecnológico e 20 novos modelos

Em paralelo à apresentação do LF-Z Electrified, a Lexus avançou com um plano para apresentar 20 modelos novos ou renovados nos próximos quatro anos.

Mais de metade serão eléctricos, híbridos plug-in e híbridos convencionais, dependendo das oportunidades do mercado mundial.

Em paralelo, será criado um centro tecnológico e comercial em Shimoyama, no Japão, em Março de 2024.

O espaço, que irá juntar designers, engenheiros e responsáveis de marketing e vendas, pretende criar um ambiente propício ao desenvolvimento de novas ideias, e com interacções mais construtivas.

Os futuros modelos da marca carros serão desenvolvidos e ensaiados nas pista de testes da nova estrutura, segundo o método "conduzir e corrigir".

O centro de multi-actividades também é uma promessa ecológica, ao conservar 70% da flora e fauna nativas, e restaurar os arrozais e os canais de irrigação localizados na região.

