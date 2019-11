Lexus LC 500 Convertible: 477 cv de beleza a céu aberto

A Lexus aproveitou o sol de Los Angeles para apresentar ao mundo o LC 500 Convertible, a versão "a céu aberto" do elegante Lexus LC 500.

O requinte e o apelo estético da versão Coupé mantiveram-se, numa versão que perdeu o tejadilho e adoptou uma capota de lona. A configuração de quatro lugares (2+2) manteve-se, mas nesta conversão, que obrigou a um reforço estrutural com alumínio e magnésio, houve um aumento de 100 quilos, ainda que a Lexus garanta que isso não afectou as características dinâmicas desta versão.

A capota é, de resto, o grande destaque desta versão. Pode ser accionada em andamento, até velocidades de 50 km/h, e demora apenas 15 e 16 segundos a abrir e a fechar, respectivamente. A Lexus optou por uma capota com quatro camadas de forma a garantir o isolamento e o refinamento da versão com capota rígida.

É certo que só podemos avaliar isso durante o primeiro contacto dinâmico com este modelo, mas o maior elogio que podemos fazer a esta solução é que este LC 500 ficou ainda mais elegante nesta configuração, sobretudo com a capota recolhida.

O conforto também não ficou esquecido e a Lexus equipou este modelo com algumas mordomias que serão especialmente úteis nos dias mais frescos e pouco indicados para… descapotáveis. Ainda assim, se quiser andar de cabelos ao vento com temperaturas mais baixas, fique a saber que os bancos contam com ventilação para o pescoço e que o volante é aquecido.

Com a estreia comercial marcada para o Verão do próximo ano, o novo Lexus LC 500 Convertible só se mostrou no Salão de Los Angeles com uma motorização: o bloco V8 de 5.0 litros atmosférico com 477 cv de potência.