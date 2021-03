Novo Dacia Spring Electric: em França não chega aos 17 mil euros!

Abrem a 20 de Março as encomendas para o novo Dacia Spring Electric, com a entrega dos primeiros exemplares a acontecer no Outono.

E os preços agora revelados confirmam-no como o "eléctrico" familiar mais barato do mercado. A versão Confort, que dá entrada à gama, fica nos 16.990 euros, a que se somam os incentivos estatais à compra de veículos electrificados.

Significa isso que, naquele país, o modelo baseado no Renalt K-Ze poderá ser comprado por 12.403 euros, uma diferença abismal em relação aos preços que se encontram no mercado para veículos electrificados.

Se se optar pela versão Confort Plus, com pintura metalizada da carroçaria e ecrã táctil de infoentretenimento de sete polegadas, o preço sobe para os 18.940 euros, baixando para 13.498 euros após a dedução do bónus ecológico.

Em termos comparativos, o Renault Twingo Electric, por exemplo, custa mais 3.000 euros no mercado gaulês, já com os descontos "ambientais"… e a autonomia é inferior!

Com efeito, a bateria de 26,8 kWh do Dacia Spring Electric propõe até 230 quilómetros de autonomia segundo o ciclo WLTP, que sobe para os 305 quilómetros em circulação urbana.

São mais 35 quilómetros do que a autonomia do Twingo 100% elétrico, embora os separem uma distância abismal no que ao desempenho diz respeito.

Enquanto o compacto da marca do losango desenvolve 60 kW (82 cv), o adversário romeno fica-se pelos 33 kW (44 cv) e 125 Nm.

A velocidade máxima não passa dos 125 km/hora, que fica limitada a 100 km/hora quando seleccionado o modo Eco de condução.

Se dos 0 aos 50 km/hora demora 5,8 segundos, o que é ideal para circular em cidade, para chegar aos 100 km/hora é preciso "esperar" 19,1 segundos.

A recarga da bateria a 80%, num posto de carregamento rápido, ronda 56 minutos, que sobe para quase cinco horas numa wallbox a 7,4 kW, ou 8h30 a 3,7 kW.

Desconhece-se, por enquanto, a chegada do novo Dacia Spring Electric ao nosso país e por que valores. É muito provável, no entanto, que a versão base não chege aos 18.000 euros antes da aplicação dos incentivos fiscais.

