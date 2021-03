Quer dar nas vistas? Este Nissan GT-R está à venda por 450 mil euros

É um apaixonado por super carros exuberantes que dificilmente passarão despercebidos na estrada?

Então esteja atento porque está à venda um excêntrico Nissan GT-R preparado pela japonesa Kuhl Racing que vai ao encontro dos seus desejos.

A enfeitar o exterior desta versão R35 do GT-R está uma carroçaria personalizada, decorada com intrincados desenhos feitos à mão.

Várias camadas de tinta dourada foram pulverizadas sobre os painéis, para depois serem rematadas com um acabamento em cromado.

A contrastar com a pintura está um jogo de jantes em liga leve pintadas em preto, com os contornos em cromado, e uma asa traseira distinta.

A suspensão foi rebaixada ao máximo para aproximar o centro de gravidade do super carro ao solo, destacando toda a sua exuberância na estrada.

O bloco V6 biturbo de 3.8 litros também foi mexido para debitar agora 832 cv, com a potência a exalar de um triplo sistema de escape em titânio feito à medida.

No interior distinguem-se os toques personalizados dados pela Kuhl Racing com os bancos desportivos Recaro e vários outros detalhes com acabamentos cromados em dourado na consola central, saídas de ar e puxadores das portas.

Com apenas 6.000 quilómetros no hodómetro, este Nissan GT-R está à venda no Dubai, com a concessionária Auto Deals a pedir pouco mais de 450 mil euros pelo super carro.

