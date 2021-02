Bugatti Centodieci de 8 milhões quase na linha de montagem

Quase dois anos depois da primeira apresentação do muito exclusivo Centodieci, a Bugatti está a finalizar o desenvolvimento do primeiro protótipo do hiper desportivo.

Será a partir dele que serão construídos os dez exemplares desta edição muito limitada e já toda vendida, sendo Cristiano Ronaldo um dos futuros proprietários.

Os engenheiros da marca francesa estão em efervescência a darem os últimos retoques estéticos e mecânicos antes de o hiper carro entrar na linha de montagem, para depois ser entregue no próximo ano.

"Qualquer automóvel novo é um enorme desafio, pois estamos a desenvolver uma linha limitada que deve, simultaneamente, atender a todos os padrões de qualidade e de segurança de uma grande série, e até mesmo superá-los".

A afirmação é feita por Andre Kullig, responsável pela divisão técnica do projecto, no comunicado que a Bugatti lançou esta quarta-feira.

Significa isso que há ainda vários detalhes a serem desenvolvidos, como a carroçaria e toda a aerodinâmica deste Centodieci que custa 8 milhões de euros antes de impostos.

O hiper desportivo está a ser sujeito a vários testes no túnel de vento, para ser analisado o fluxo de ar em redor da estrutura, e estão a ser verificados todos os componentes para garantir que estejam prontas para produção.





Já a equipa de estilistas está a trabalhar na carroçaria, para garantir que o Centodieci pareça o mais homogéneo possível sob todas as condições de luminosidade.

"Com a carroçaria recém-projectada, há várias alterações em que tivemos de simular com programas informáticos especiais", explica Andre Kullig.

"Com base nesses dados, pudemos estabelecer uma configuração básica do protótipo como ponto de partida para o desenvolvimento da série".





Vale a pena lembrar que o Bugatti Centodieci foi concebido como uma homenagem ao lendário EB 110, embora tenha como base o Chiron, com as pequenas entradas de ar laterais e a linha do tejadilho a recordar o hiper desportivo dos anos 90.

A impulsioná-lo está o conhecido bloco quad-turbo W16 de 8.0 litros de 1.500 cv e 1.600 Nm que partilha com os Bugatti mais recentes.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?