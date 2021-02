Ioniq 5: o 'eléctrico' da nova marca da Hyundai com 480 km de autonomia

Será, muito provavelmente, um dos modelos com uma estética mais diferenciada no mundo dos "eléctricos".

O Ioniq 5 confirma-se como o primeiro modelo da nova marca electrificada da Hyundai, recriado a partir do Concept 45 revelado em 2019 no salão automóvel de Frankfurt.

Construído sobre a nova plataforma E-GMP (Plataforma Modular Global Eléctrica), o crossover é a resposta do construtor sul-coreano a rivais como o Volkswagen ID.4 ou Audi Q4 e-tron.

Nova linguagem estilística

Dinâmica Paramétrica é como a Hyundai apelida a linguagem estilística introduzida no crossover. Esteticamente, o Ioniq 5 seguiu as principais linhas definidas no Concept 45, mas a sua inspiração parte do Hyundai Pony.

Com 4.635 mm de comprimento por 1.890 mm de largura e 1.605 mm de altura, o Ioniq 5 está longe de ser um SUV pequeno como as suas formas aparentam.

A distância de 3.000 mm entre eixos revela de imediato que o espaço a bordo foi central na construção do modelo. Generosa, a capacidade da bagageira varia entre os 531 e os 1591 litros quando rebatido o banco traseiro.

As linhas exteriores são afiladas, com os puxadores escamoteados nas portas e o capô em forma de concha a reflectir a preocupação aerodinâmica, que se prolonga nas jantes aeroptimizadas de 20 polegadas.

Quase escondidos sob o capô estão os faróis cúbicos LED com píxeis, integrados numa larga faixa preta em forma de V, dão ao modelo uma fisionomia agradável ao olhar.

A dianteira tem eco nas luzes traseiras LED, também elas cúbicas e pixelizadas, mas agora vermelhas como é usual nos farolins.

"Uma nova experiência de mobilidade para a próxima geração: esta foi a nossa missão desde o primeiro dia em que começamos projecto, mas permanecendo fiéis à Hyundai", explicou SangYup Lee, vice-presidente da Hyundai e responsável pelo centro de design da da marca.

"O Ioniq 5 é a nova definição intemporal, com uma linha comum a ligar o nosso passado ao presente e ao futuro".

Cinco minutos para andar mais 100 km

Claro que, quando se aborda um automóvel 100% eléctrico, no centro das preocupações estão a capacidade da bateria e a respectiva autonomia, sem esquecer o tempo de espera para a recarregar.

O novo crossover oferece duas baterias, de 58 e 72,6 kWh, associados a um ou dois motores eléctricos que oferecem uma velocidade máxima de 185 km/hora.

A variante mais potente, com um motor eléctrico em cada eixo e ligado à bateria de 72,6 kWh, tem 225 kW (306 cv) e 605 Nm, o que lhe permite chegar aos 100 km/hora em 5,2 segundos.

Para desejar a maior autonomia possível, de 470 a 480 quilómetros no ciclo WLTP, só optando pela versão equipada com um propulsor associado às rodas traseiras e à bateria de maior capacidade.

A potência e o binário máximos, no entanto, ficam limitados a 160 kW (217 cv) e 350 Nm, demorando 7,2 segundos a bater nos 100 km/hora.

A versão base, equipada com a bateria de 58 kWh, também está ligada a um ou dois motores eléctricos, para tracção traseira ou integral, respectivamente.

Bastam 6,1 segundos para chegar aos 100 km/hora na variante mais potente, de 173 kW (235 cv) e 605 Nm.

Já a versão com um motor eléctrico dispõe de 125 kW (170 cv) de potência e 350 Nm de binário, demorando 8,5 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora.

Com a nova plataforma E-GMP a permitir as tecnologias de 400 e 800 volt, o Ioniq 5 pode recarregar a bateria de dez a 80% em apenas 18 minutos através de um carregador de 350 kW.

A construtora afirma mesmo que são suficientes cinco minutos de carregamento para conseguir mais 100 quilómetros de autonomia, segundo o ciclo WLTP.

Singular é a possibilidade de instalar um painel solar sobre o tejadilho para ganhar uma autonomia suplementar.

Além disso, dispõe ainda da função bidireccional V2L, o que permite o carregamento das baterias de bicicletas, entre outros dispositivos eléctricos a 110 ou 220 volt.

Muito espaço interior

O habitáculo do Ioniq 5 foi projectado como um espaço vital, com o chão completamente plano para condutor e passageiros sentirem-se como se estivessem numa sala de estar.

E a preocupação ecológica está bem presente, com os bancos, o forro do tejadilho, os acabamentos nas portas e os apoios dos braços a serem fabricadas a partir da reciclagem de garrafas plásticas PET, filamentos à base de plantas e de lã natural, e pele processada.

A consola central, apelidada de Ilha Universal, pode deslizar até 140 mm para trás graças ao piso plano do veículo onde está colocada, ganhando-se assim mais espaço.

Os bancos dianteiros são ajustáveis por via eléctrica e são 30% mais finos em relação ao usual, com os passageiros dos assentos traseiros a terem mais espaço para as pernas.

Além disso, permitem ser que sejam colocados na posição de "beliche" com uma almofada de suporte integrada que se desdobra para as pernas.

O tabliê comporta dois ecrãs personalizáveis de 12 polegadas para a instrumentação e o sistema de infoentretenimento com o máximo de conectividade. Há ainda um visor head-up de realidade aumentada para o condutor.

Sem surpresa, o crossover recebe a nova geração SmartSense dos sistemas de segurança activa e apoio ao condutor.

Além do sistema de condução semi-autónoma de nível 2, dispõe ainda de auxiliar anti-colisão frontal e de pontos cegos, assim como assistência inteligente de limite de velocidade, e alerta de atenção ao condutor, entre muitos outros dispositivos.

Com chegada prevista ao mercado europeu em meados deste ano mas ainda sem preços definidos, o Ioniq 5 é o ponta de lança da nova marca da Hyundai, a que seguirá a berlina Ioniq 6 em 2022.

