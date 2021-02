Tributo ao Paris-Dakar com o Porsche Cayenne Safari

Lembra-se dos fantásticos Porsche 911 Safari e 959 Safari que fizeram furor nos ralis dos anos 70 e 80?

Pois então recorde esses momentos inesquecíveis com este Porsche Cayenne Turbo preparado a preceito pelos canadianos da Flatsix.

Concebido originalmente pela marca de Estugarda com todos os predicados de um ‘todo o terreno’, a "oficina" de Vancouver levou o SUV a um novo patamar no último ano e meio, reforçando o seu espírito aventureiro.

O Flatsix Cayenne Turbo Safari tem todos os elementos característicos dos protótipos de rali para se desenvencilhar nas dunas da praia ou em terrenos cheios de neve… e sempre com distinção!

A calçar as jantes em liga leve da O.Z, de 18 a 20 polegadas, estão os pneus off-road da BF Goodrich, com a carroçaria a ganhar uma nova suspensão para aumentar a distância ao solo.

E, para maximizar o seu desempenho fora da estrada,a Flatsix optimizou o bloco V8 biturbo de 4.5 litros para chegar aos 500 cv de potência.

"Agarrados" ao pára-choques dianteiro reforçado está uma fileira de faróis auxiliares, complementado por mais um jogo de luzes no tejadilho, sem esquecer a grade para levar as rodas sobresselentes.

A decorar o SUV estão as cores carismáticas do patrocinado do Porsche 959 Safari que correu o mítico Paris-Dakar.

O resultado final está muito bem conseguido, como se pode apreciar na fotogaleria, e o desempenho fora de estrada, gravado em vídeo, deixa-nos a suspsirar de desejo.

