The Boss e Jeep apelam à união dos americanos na Super Bowl

Ano após ano, Bruce Springsteen recusava múltiplos convites para ser o protagonista de anúncios a serem exibidos durante a Super Bowl.

Mas eis que The Boss desta vez cedeu, após os pedidos insistentes de Olivier François, director de marketing do novo grupo Stellantis, e foi uma das figuras principais na final da liga de futebol americano realizada este domingo.

The Middle é o título do anúncio da Jeep, que teve o envolvimento muito próximo da voz de Born in USA na escrita do argumento, da música e da própria produção com o realizador Thom Zimny.

Não por isso uma surpresa a mensagem política de Bruce Springsteen no vídeo, apelando à união entre os apoiantes dos reds (republicanos) e dos blues (democratas).

É uma posição de força de The Boss e da própria Jeep, nuns Estados Unidos divididos pelas últimas eleições presidenciais, com as falsas alegações de fraude do ex-presidente Donald Trump.

E, por incrível que pareça, não há nenhuma promoção a qualquer um dos modelos off-road da marca americana. "Bruce Springsteen foi fundamental na elaboração desta mensagem", explicou Olivier François.



"As suas experiências e perspectivas foram muitas vezes solicitadas para fazer a ponte [entre os americanos]. Este parece ser o momento ideal para esta mensagem tão necessária".

O carro que surge no vídeo é o próprio Jeep CJ-5 de 1980 do cantor, que ele guiou em Lebanon, cidade no centro do país e foco para a união de todos os americanos.

