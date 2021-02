Will Ferrell é estrela do anúncio da GM para o Super Bowl

Depois de três teasers, eis que a General Motors mostra o anúncio protagonizado pelo actor Will Ferrell, acompanhado por Kenan Thompson e Awkwafina.

A "curta-metragem" será exibida domingo nas televisões americanas na Super Bowl, a grande festa do futebol americano que acontece este domingo.

Intitulado No Way, Norway, o divertido anúncio promove os 30 novos "eléctricos" que a GM irá lançar até 2025, com os novos GMC Hummer e Cadillac Lyriq à cabeça.

A Noruega é o foco do filme, depois de as vendas de automóveis 100% eléctricos em 2020 terem representado mais de metade do mercado.

