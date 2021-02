Giga Factory 4 de Berlim em pleno progresso recebe mil milhões em apoios estatais

Elon Musk mostrou esta segunda-feira no Twitter em que fase está a construção da Giga Factory 4 da Tesla em Berlim. Nas imagens filmadas por drone, percebe-se que o edifício principal está quase concluído.

A fábrica assume-se como um projecto essencial para o crescimento da marca o mercado europeu, sendo lá que serão construídos o Model Y e o Model 3.

Também será na fábrica instalada nos arredores da capital alemã que serão fabricadas as novas células de bateria 4680, maiores e com maior capacidade de energia do que as actuais que equipam os modelos eléctricos da marca de Elon Musk.

Entretanto, a Tesla prepara-se para receber um apoio estatal alemão de mil milhões de euros por ter instalado a Giga Factory 4 no país.

A União Europeia aprovou, na semana passada, um plano que permite dar apoios estatais à Tesla e à BMW, assim como outros construtores automóveis.

Os incentivos financeiros visam apoiar a produção de baterias para veículos eléctricos, e reduzir a dependência das importações da China.

O projecto europeu de inovação de baterias, avaliado em 2,9 mil milhões de euros, destina-se a mais de 40 empresas a actuar no Velho Continente.

A construção da Giga Factory 4 em Berlim não tem sido isenta de contratempos. Um tribunal de Frankfurt an der Oder ordenou no início de Dezembro a suspensão dos trabalhos de desflorestação da zona envolvente da fábrica para perceber como seriam afectados os habitats da população local de répteis protegidos na Alemanha.

Já no final desse mês, de acordo com a agência Reuters, o tribunal superior administrativo de Berlim-Brandenburgo confirmou a suspensão para a desmatação da área envolvente mas que não poderia ser colocada em causa a continuação dos trabalhos na zona da fábrica.

