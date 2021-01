Toyota é a que mais vende no Mundo; Tesla vale três vezes mais em bolsa que grupo japonês

Toyota à frente, seguida pelo grupo Volkswagen, mas é a Tesla quem está a capitalizar na Bolsa de Valores ao valer quatro vezes mais do que o consórcio automóvel nipónico.

Os dados dos carros mais vendidos no nosso planeta em 2020 foram avançados pelo portal Focus2Move, e revelam como a pandemia da Covid-19 teve um papel decisivo para uma descida generalizada nas vendas automóveis.

Quebra de vendas devidos ao Covid-19

A Toyota fechou o ano passado no primeiro lugar, com 9,52 milhões de veículos vendidos a nível mundial, seguindo-se o grupo Volkswagen, com 9,3 milhões de viaturas.

A surpresa em relação aos números globais surge com a Tesla. Com apenas 459.550 unidades comercializadas, produzidas apenas em duas instalações – Fremont, na Califórnia, e Xangai, na China –, é o construtor mais capitalizado em bolsa.

Cada acção da marca de Elon Musk vale cerca de 690 euros, quando em 2019 rondava os 75 euros, com uma capitalização bolsista em redor dos 655 mil milhões de euros.

Quanto ao grupo nipónico, o valor em bolsa ronda os 191 mil milhões de euros, quase quatro vezes menos do que a Tesla.

Não tem uma relação directa mas terá tido a sua importância para o patrão do construtor de veículos eléctricos ser considerado a pessoa mais rica do mundo.

Com uma fortuna de quase 159 mil milhões de euros, o também dono da SpaceX ficou à frente de Jeff Bezos, dono da Amazon, como avançou a Bloomberg.

O grupo Toyota agarrou a liderança das vendas mundiais de veículos, apesar de uma queda de 11,3%, nas vendas, com a marca própria e a Lexus a terem uma descida de 10,5% em 2020, correspondente a 8,69 milhões de veículos comercializados.

A Daihatsu vendeu 693.977 unidades (-17,2%) enquanto a Hino, especializada em veículos industriais, fechou 2020 com 142.293 veículos (-25,1%).

O consórcio Volkswagen, que tem uma capitalização bolsista de 70 mil milhões de euros, encerrou o último ano com uma quebra de 15,2% em relação a 2019, correspondente a 9,3 milhões de viaturas vendidas.

Desse total 5,32 milhões de automóveis correspondem à Volkswagen (-15,1%), 1,69 milhões à Audi (-8,3%), e 1,004 milhões à Skoda (-19,1%).

A Seat vendeu 427 mil unidades (-25,6%) e as vendas da Porsche desceram apenas 3,1%, correspondentes a 272.200 exemplares vendidos.

Já as vendas de veículos comerciais da Volkswagen caíram 24,4%, com 371.700 comercializadas, enquanto a M.A.N. matriculou 118 mil unidades (-17,3%).

Mais uma vez, sublinhe-se que o valor de mercado da Tesla é quase o dobro face à soma da Toyota, Volkswagen, Daimler AG e General Motors, correspondente a 372 mil milhões de euros.

A capitalização bolsista da Daimler AG chega aos 51 mil milhões de euros, enquanto a General Motors vale pouco mais de 60 mil milhões.

Conheça agora os modelos automóveis mais vendidos em todo o mundo no ano passado comparativamente a 2019.

Modelo Unidades Percentagem

Toyota Corolla 1.134.262 - 8,8 % Toyota RAV4 971.516 + 1,9% Honda CR-V 705.651 - 13,2% Honda Civic 697.945 - 16,3% Volkswagen Tiguan 607.121 - 18,8% Toyota Camry 592.648 - 13,2% Nissan Sylphy 544.376 + 14,4% Volkswagen Golf 492.262 - 28,6% Volkswagen Lavida 463.804 - 13% Hyundai Tucson 462.110 - 14,6%

