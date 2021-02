Filipe Albuquerque foi rei nas 24 Horas de Daytona

Filipe Albuquerque foi o grande vencedor das 24 Horas de Daytona com um Acura neste domingo, numa corrida decidida só a sete minutos do final.

O volante português ganhou a primeira prova do IMSA WeatherTech SportsCar, campeonato norte-americano de resistência, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing.

Foi uma entrada com o pé direito do actual campeão do Mundial de Resistência da FIA e da European Le Mans Series.

O piloto de Coimbra já tinha vencido em Daytona, em 2013, mas na classe GTD, apontando este ano ao título nesta competição.

Ao volante do Acura no último turno da prova, Albuquerque bateu o japonês Kamui Kobayashi (Cadillac) por 4,704 segundos, e o britânico Harry Tincknell (Mazda) por 6,562 segundos.

Numa corrida muito disputada, beneficiou ainda de um furo sofrido pelo Cadillac do holandês Renger van der Zende, que seguia na sua peugada.

Albuquerque, que dividiu a condução com os norte-americanos Ricky Taylor e Alexander Rossi, e o brasileiro Hélio Castroneves, saiu da quinta posição, mas a meio da corrida já estava a liderar a prova.

A 50 minutos do final da que é a mais mítica das provas de resistência nos Estados Unidos, um pequeno erro na curva quatro e uma paragem nas boxes atiraram o piloto para o terceiro lugar, a quatro segundos da liderança.

O volante luso recuperou o comando a meia hora do final, quando os adversários também pararam nas boxes, mas teve de defender-se dos ataques de Van der Zande, que chegou a estar a 0,4 segundos do seu Acura.

Um furo na roda traseira direita do carro do holandês, a sete minutos do fim da corrida, fê-lo cair para a quinta posição final, a 1m07s744 do português, e atrás do colombiano Juan Pablo Montoya (Acura), que foi quarto.

Esta foi a segunda vitória à geral do piloto português, que em 2018 tinha vencido com o portuense João Barbosa, que este domingo ficou na segunda posição da classe LMP3 num Ligier.

O piloto portuense, que no ano passado interrompeu a carreira devido a problemas de saúde de um familiar, regressou este ano ao campeonato na nova classe, que se junta às DPi e LMP2, terminando na 19.ª posição da geral, a três voltas do vencedor, Spencer Pigot (Ligier).

