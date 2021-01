Híbrido electrizante: Jeep Wrangler 4xe First Edition já pode ser encomendado

Quatro meses após a sua apresentação, pode já ser pré-encomendado o novíssimo Jeep Wrangler 4xe que chegará aos concessionários no primeiro semestre deste ano.

O off-road híbrido plug-in vem complementar a gama electrificada da marca americana, actualmente composta pelos modelos Renegade e Compass.

Um portal para a reserva da variante First Edition está já disponível para países como a França, Espanha e Alemanha até meados de Março, mas Portugal fica de fora do lançamento nesta primeira fase.

Os preços para o off-road oscilam entre os 71.700 euros para o mercado francês, e os 76 mil para o alemão.

Anunciado pela marca como o mais tecnológico de sempre, o Wrangler 4xe é acelerado por um bloco turbo a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros com 272 cv.

A ele está aliado dois propulsores eléctricos, alimentados por uma bateria de 17,3 kWh e 400 volt colocada sob o banco traseiro.

A autonomia ronda os 40 quilómetros em estrada aberta, que podem chegar aos 51 em circuito urbano segundo o ciclo WLTP.

Os três motores a trabalharem em conjunto oferecem 380 cv de potência e 637 Nm de binário, passados às quatro rodas através da transmissão automática TorqueFlite de oito velocidades da ZF.

O Jeep Wrangler 4xe First Edition é proposto em preto, granito cristal e branco brilhante, as cores mais apreciadas pelos clientes europeus, segundo a insígnia americana.

O SUV comporta três modos de condução – Hybrid, Full Electric e E-save –, bem como funções específicas para a condução electrificada e a gestão de carga da bateria.

A primeira variante comporta de série vários recursos exclusivos como rodas de 18 polegadas, faróis full LED de alta visibilidade, e capa rígida para o pneu sobressalente.

O ecrã táctil 8,4 polegadas alberga o sistema de infoentretenimento Uconnect NAV com integração de telemóvel e conectividade a bordo.

Inclui ainda um ecrã TFT de sete polegadas, que informa o condutor sobre o nível de carga da bateria e a a sua autonomia em modo eléctrico e híbrido.

Os sistemas de segurança e apoio à condução compreendem cruise control adaptativo, alerta de colisão frontal e monitorização de ponto cego com detecção de trajecto cruzado traseiro.

Câmara de marcha-atrás, complementada por uma nova câmara frontal, e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro também estão incluídos no First Edition, que antecede as versões 4xe, Sahara 4xe e Rubicon 4xe.

