Jean Graton: ‘pai’ de Michel Vaillant morre aos 97 anos

Jean Graton, criador da personagem Michel Vaillant, morreu esta quinta-feira em Bruxelas aos 97 anos, avançou a editora Dupuis, em nota da agência Lusa.

"Foi o último 'monstro sagrado' da época de ouro da banda desenhada franco-belga", ao lado de nomes como André Franquin (Spirou), Albert Uderzo e René Goscinny (Astérix), e Hergé (Tintin).

A ligação a Portugal do autor e da personagem está ilustrada em dois livros: Rali em Portugal, de 1971, e O Homem de Lisboa, de 1984

Nascido em 1923 em Nantes, Jean Graton conjugou dois amores ao longo da vida: a arte e o desporto automóvel.



Em 1957, verteu ambas as paixões para as pranchas de banda desenhada, ao criar Michel Vaillant, piloto de Fórmula 1 que foi protagonista na série de BD com o mesmo nome.

A editora Dupuis descreve o autor como "um verdadeiro embaixador do desporto motorizado", ao criar um universo que ainda hoje "brilha nas livrarias", influenciando gerações de milhares de leitores.

Jean Graton iniciou a carreira em Bruxelas, em 1947, a desenhar caricaturas e anúncios publicitários no Le Journal des Sports.

A entrada no mundo das histórias em quadradinhos aconteceu cinco anos mais tarde, na revista Spirou. Em 1957, transfere-se para a revista concorrente Tintin, onde aparece Michel Vaillant pela primeira vez.

Jean Graton reformou-se em 2004, quando já tinham sido editados cerca de 70 livros com as histórias do piloto – a larga maioria também publicada no nosso país –, para depois a série ser retomada, em 2012, pelo filho Philippe Graton.

O portal Lambiek, especializado em banda desenhada, destaca o trabalho cuidado do autor na construção da personalidade de Michel Vaillant.

Rigoroso na forma como abordava o desporto automóvel, fazia muita pesquisa a esse universo, incluindo idas frequentes a corridas e encontros com pilotos.

"Jean Graton participou em corridas em quase todo o mundo, fazendo amizade com pilotos, chefes de equipa e directores de circuitos", sublinhou a editora Dupuis.

"Acumulou milhares de fotografias e documentos que conferem prestígio e autenticidade ao seu trabalho".

