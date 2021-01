Novo Hyundai Kauai já chegou: saiba quais são os preços

Está já disponível no nosso país para encomenda o novíssimo Hyundai Kauai. A nova versão do crossover, apresentada esta quinta-feira, revela uma estética mais dinâmica e apurada, e uma nova gama de motorizações.

O novo Hyundai Kauai está agora equipado com tecnologia mild-hybrid 48V, acoplada ao motor 1.6 CRDi de 136 CV.

A complementá-lo está uma caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades (7DCT) ou uma transmissão manual inteligente de seis velocidades (6iMT).

Já o motor a gasolina 1.0 T-GDI, de 120 CV, dispõe de uma caixa manual de seis velocidades (6MT).

A caixa iMT, com o Mild-Hybrid Starter Generator, separa o motor da transmissão quando o condutor solta o pedal do acelerador, e volta a entrar em acção mal o pedal do travão ou de aceleração for pressionado.

Quanto à sua estrutura, o crossover viu as suspensões serem aperfeiçoadas, e as molas, amortecedores e barras estabilizadoras foram modificadas para tornar a condução mais confortável.

Ao nível de funcionalidades de conectividade e conveniência também existem diversas actualizações, destacando-se a tecnologia Hyundai Bluelink e um pacote de segurança SmartSense mais evoluído.

Maior e mais dinâmico

Com um design mais desportivo, o Hyundai Kauai viu a dianteira e a traseira ganharem novos argumentos estéticos, dando-lhe uma aparência mais robusta mas elegante e sofisticada.

Não passa, por isso, despercebido que o modelo é mais comprido em 40 mm em relação à versão anterior, o que acaba por dar-lhe um visual mais amplo e robusto.

À frente, o capô alongado termina, de forma expressiva, sobre a grelha central, com uma forma ampla e distinta, conferindo ao crossover uma aparência desportiva e impactante.

Já visto de lado, é mantida a estrutura musculada da geração anterior, mas a silhueta desportiva é mais acentuada.

Atrás, os novos grupos ópticos são horizontalmente mais alongados, reflectindo a assinatura luminosa na dianteira.

O pára-choques traseiro, num material contrastante, está alinhado com as protecções presentes nas partes dianteira e laterais da carroçaria, com o conjunto a ser rematado por novas jantes em liga leve de 18 polegadas.

Sofisticação interior

Um olhar mais atento para o interior do Hyundai Kauai revela um visual mais sofisticado e progressivo do que o seu antecessor, a combinar com o estilo exterior.

A tecnologia também foi melhorada, como não poderia deixar de ser, reflectida na nova área da consola central, que não está conectada ao painel de instrumentos.

A aparência ampla do painel ajuda a criar uma atmosfera generosa e espaçosa, com os novos contornos das colunas e das saídas de ar, com detalhes em alumínio, a darem ao interior um aspecto mais requintado.

A complementar o habitáculo estão novas cores e materiais, com os bancos desenhados em black woven houndstooth revestidos com tecido preto e cinzento.

Tecnologia mais evoluída

Quanto à tecnologia presente no Hyundai Kauai, destaca-se o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, já conhecido no Hyundai i20.

O ecrã táctil de infoentretenimento é de oito polegadas mas pode-se optar pelo de 10,25 polegadas, com novas funções de conectividade.

O novo visor vem com a função de divisão de ecrã e múltiplas ligações Bluetooth, e inclui a mais recente versão Bluelink.

O sistema permite navegação até ao ponto de destino, definição da rota e previsão de tráfego, e informação de serviço de estacionamento em tempo real, entre outras funcionalidades.

Além disso, o perfil de utilizador personalizado pode ser transferido para outros modelos da Hyundai que tenham a mesma funcionalidade.

Está ainda equipado com funções adicionais de reconhecimento de voz, embora ainda não esteja disponível na língua portuguesa, para activar e controlar funcionalidades como a climatização, incluindo o aquecimento do vidro traseiro e dos espelhos retrovisores, e do volante.

De série o crossover está equipado com o Display Audio, agora de oito polegadas, com DAB, Android Auto e Apple Car Play sem fios.

Segurança e assistência avançadas

O Hyundai Kauai dispõe de várias funcionalidades de segurança e assistência à condução, sendo novo o alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA), e actualizada travagem autónoma de emergência (FCA), passando a incluir detecção de peões e ciclistas.

Outras funcionalidades são o alerta de passageiros nos bancos traseiros (RSA), aviso de velocidade máxima (ISLW), com a câmara dianteira a determinar o seu limite no painel de instrumentos.

A somar a esses sistemas está o eCall, alerta automaticamente os serviços de emergência se os airbags forem accionados ou se o botão for pressionado.





Versões e Equipamentos Preços

1.0 T-GDi Premium 22.575 euros 1.0 T-GDi Premium + Pack Plus 24.025 euros 1.0 T-GDi Premium (TT) 23.175 euros 1.0 T-GDi Premium (TT) + Pack Plus 24.625 euros

1.6 CRDi 48V Premium 29.898 euros 1.6 CRDi 48V Premium + Pack Plus 31.348 euros 1.6 CRDi 48V Premium (TT) 30.498 euros 1.6 CRDi 48V Premium (TT) + Pack Plus 31.948 euros 1.6 CRDi 48V DCT Premium 31.723 euros 1.6 CRDi 48V DCT Premium + Pack Plus 33.173 euros 1.6 CRDi 48V DCT Premium (TT) 32.323 euros 1.6 CRDi 48V DCT Premium (TT) + Pack Plus 33.773 euros

