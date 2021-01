Rolls-Royce está a criar o primeiro "eléctrico"… e pode ser inspirado no 103EX

A Rolls-Royce parece estar a preparar-se para entrar no mundo 100% eléctrico com um carro que pode ser a porta de entrada de uma nova gama.

De acordo com a Autocar, o novo modelo poderá ser inspirado no concept car 103EX, revelado em 2016 pelo construtor britânico como Vision Next 100.

O portal britânico afirma que está em desenvolvimento um protótipo Phantom eléctrico no centro investigação e desenvolvimento da BMW.

Se é certo que a Rolls-Royce considerou colocar em produção o seu primeiro "eléctrico" a partir de um modelo já existente, essa ideia parece agora favorecer agora a criação de um carro totalmente novo

O Phantom em questão será o protótipo que está a ser utilizado como banco de ensaio para a nova motorização eléctrica.

O Silent Shadow, assim parece ser o nome de código patenteado pela BMW na Alemanha do novo modelo eléctrico, deverá basear-se nas tecnologias de transmissão e bateria do BMW iX, que irá chegar este ano ao mercado europeu.

O desenvolvimento deste modelo poderá ser combinado com o BMW i7, a berlina eléctrica prevista para 2022 para rivalizar com o Mercedes EQS.

Embora os dois carros apresentem plataformas diferentes, vários dos seus componentes deverão ser partilhados para maximizar a eficiência da produção e de economias de escala.

Detalhes sobre a motorização do Silent Shadow permanecem em segredo, embora a Rolls-Royce tenha já desenvolvido planos para as tracções traseira e integral, apoiado numa bateria com mais de 100 kWh para uma autonomia, pelo menos, de 500 quilómetros.

Os rumores sobre o novo modelo eléctrico chegam quando a Rolls-Royce se prepara para enfrentar o futuro, a longo prazo, sem o seu V12 tradicional, devido aos regulamentos sobre emissões poluentes cada vez mais rígidos.

