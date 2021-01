Ioniq 5: Hyundai mostra primeiras imagens oficiais do novo 'crossover' 100% eléctrico

A Hyundai já deu no Instagram mais um vislumbre do que será o Ioniq 5, o primeiro modelo da nova marca dedicada a automóveis 100% eléctricos do construtor sul-coreano.

Apoiado no lema O Derradeiro Acampamento, dá já para perceber de forma mais precisa as formas do novo crossover electrificado nas três fotografias e nos três pequenos vídeos agora revelados.

Recorde-se que o novo modelo baseia-se no protótipo 45 Concept, apresentado em 2019 no salão automóvel de Frankfurt.

O Ioniq 5 deverá ser apresentado oficialmente muito em breve, sendo o "tiro" de partida da nova insígnia asiática, ao qual se seguirá a berlina Ioniq 6 e o SUV Ioniq 7.

