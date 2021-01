BMW antecipa novo iDrive no CES 2021

O Consumer Electronics Show (CES) 2021, que esta segunda-feira arrancou numa edição exclusivamente online, contou com a revelação do próximo capítulo do iDrive da BMW, que este ano celebra o 20.º aniversário.

Os novos ecrã e sistema operativo, que irão fazer parte do novo crossover eléctrico BMW iX, são apontados como a ponte definitiva entre o analógico e o digital, tendo em conta a complexidade das funções disponíveis nos actuais modelos electrificados.

Graças à sua "inteligência" digital, acompanhado pela optimização dos sensores, os futuros carros da marca germânica terão acesso a mais e melhores informações para auxiliar a condução.

Exemplo disso é a capacidade do iDrive receber e exibir alertas de perigo a partir de outros modelos da BMW equipados com sistema, ou mesmo prever os lugares para estacionar nos locais para onde o condutor se dirige.

"A próxima geração do iDrive da BMW está configurada para utilizar todo o potencial de uma viatura conectada de forma mais ampla e inteligente", refere a marca.

O principal objectivo, logicamente, passa por "tornar a experiência de condução ainda mais segura, confortável e conveniente, e mais rica na sua diversidade".

