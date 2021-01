CUPRA e Ansu Fati do Barcelona juntos em mensagem de esperança para 2021

O jogador mais jovem a marcar um golo na Liga dos Campeões é a estrela do mais recente anúncio da CUPRA.

Ansu Fati juntou-se à campanha Going Forward ('Continuar em Frente') e partilhou com a marca espanhola os seus desejos para 2021.

"O ano passado foi muito difícil para mim, com sentimentos mistos, já que fui capaz de realizar sonhos impensáveis mas, ao mesmo tempo, muitos outros sofreram", explicou o avançado do Barcelona.

"O meu desejo para 2021 é poder voltar a ver o estádio Camp Nou repleto de adeptos, e que nos tornemos o impulso de que o Mundo precisa".

Que a vida regresse aos parques e aos restaurantes, e que as pessoas encham as bancadas dos estádios, assim como os cinemas, os teatros e as salas de concerto são os desejos de Ansu Fati e da CUPRA.

A campanha publicitária encoraja todos a serem a força que o Planeta precisa para continuar em frente.

Entretanto, a insígnia catalã tem pela frente um ano cheio de novidades, a começar pelo lançamento das variantes híbridas plug-in do CUPRA Formentor de 204 e 245 cv de potência.

Seguir-se-á mais tarde o el-Born, o primeiro modelo 100% electrificado da marca, sem esquecer a sua presença no Extreme E, competição de 'todo-o-terreno' para SUVs 100% eléctricos.

