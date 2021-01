Mercedes Classe S já está nos concessionários nacionais a partir de 135.500 euros

Chega este mês aos concessionários nacionais o novíssimo e luxuoso Mercedes Classe S, com a versão-base a arrancar nos 135.500 euros, como a marca tinha já avançado em Setembro.

São quatro as propostas nesta primeira fase de lançamento: os S 350 d, S 350 d 4MATIC e S 400 d 4 MATIC a gasóleo, e os S 450 4MATIC e S 500 4MATIC a gasolina. Ainda este ano, mas sem data definida, será lançada uma versão híbrida plug-in.

O Classe S apresenta diversas inovações tecnológicas de ponta, ao incluir a direcção do eixo traseiro com elevado ângulo de viragem e o airbag traseiro, sem esquecer a nova geração do sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) com capacidade de "aprendizagem".

Outra inovação tecnológica é o MBUX Interior Assist, que reconhece e antecipa as pretensões e intenções dos ocupantes, ao interpretar os movimentos da cabeça, das mãos e da linguagem corporal, respondendo com as correspondentes funções do veículo.

Também o MBUX Smart Home permite controlar de forma remota, através de uma rede WLAN e de sensores, controlar a temperatura, a iluminação, as cortinas e os aparelhos eléctricos na residência do condutor.

"O Classe S é sinónimo do luxo automóvel", sublinhou Holger Marquardt, novo presidente da Mercedes Portugal, "ao combinar conforto e segurança ao mais alto nível".

Os avanços tecnológicos introduzidos são perceptíveis no "airbag frontal do banco traseiro e na suspensão E-Active Body Control, que levanta a carroçaria até 8 cm na eventualidade de uma iminente colisão lateral".





Motorização Cilindrada Potência Transmissão Preço S 400 d 4MATIC 2.925 cc 330 cv Automática 135.500 euros S 500 4MATIC 2.999 cc 435 cv +22 cv Automática 139.650 euros S 400 d 4MATIC L 2.925 cc 330 cv Automática 137.450 euros S 500 4MATIC L 2.999 cc 435 cv +22 cv Automática 141.300 euros

