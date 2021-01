Alfa Romeo Tonale: novo 'crossover' chega em Setembro

A apresentação oficial está prevista apenas para Setembro, e os primeiros exemplares deverão chegar dois meses depois ao mercado.

Trata-se do novo Alfa Romeo Tonale, o crossover com que a marca italiana pretende dar um impulso vigoroso nas suas vendas automóveis.

Revelado há quase dois anos como protótipo, o SUV compacto irá posicionar-se num patamar abaixo do Stelvio.



À partida, irá manter a maior parte das opções estéticas do concept car, tanto exteriores como interiores.



Aliás, já em Abril tinham saltado para as redes sociais fotografias da versão final do Tonale.

As motorizações que o irão equipar deverão ser herdadas do Jeep Renegade, incluindo uma variante híbrida plug-in que poderá desenvolver cerca de 250 cv de potência.

