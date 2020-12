Dois é a conta certa: Benzema do Real Madrid comprou segundo Bugatti Chiron

Se ter um Bugatti Chiron é um sonho para a larga maioria dos apaixonados por hiper carros distintos, imagine o que ter dois guardados na garagem!

Embora a produção da série esteja limitada a 500 unidades, esse percalço não impediu Karim Benzema de conseguir o seu segundo Chiron.

Foi o próprio avançado do Real Madrid a anunciar, na segunda-feira, o novo "brinquedo" de 3 milhões de euros que irá enriquecer a sua colecção automóvel.

Em contraste com o primeiro Chiron, pintado em branco e preto, o internacional francês optou agora por um cinzento azulado, acabamento bem menos agressivo face ao poder do carro de produção mais rápido do planeta.

O enorme bloco W16 de 8.0 litros que está montado no hiper desportivo desenvolve 1.500 cv de potência, para superar os 400 km/hora e fazer 2,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Karim Benzema nunca escondeu que os Bugatti são a sua "maldição" preferida, tendo mesmo posado ao lado de um Veyron.

E, mesmo que os hiper modelos da marca francesa sejam os seus preferidos, tal não significa que não tenha olhos para outros super carros.

Entre as suas preferências estão bólides como o Ferrari 488 Pista, o McLaren 675 LT e os Lamborghini Urus e Huracán Spider, só para falar de alguns mais distintos, e sem sem esquecer um decrépito Citroën ZX!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?