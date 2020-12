MBUX Hyperscreen: inteligência artifical no novo Mercedes EQS

A Mercedes já avançou com as primeiras imagens do MBUX Hyperscreen, o ecrã gigante com que irá equipar o EQS eléctrico, com a sua chegada ao mercado prevista para 2021.

A apresentação oficial acontece apenas a 7 de Janeiro, mas o construtor alemã promete já que a selecção de funções e a exibição de dados no novo sistema de infoentretenimento irá levar a um novo nível de conforto, graças ao sistema de inteligência artificial que o equipa.

São ainda reduzidos os detalhes do MBUX Hyperscreen, mas é já sabido que o sistema será opcional no Mercedes EQS, e representativo da inteligência emocional da nova berlina.

Com elevada capacidade de auto-aprendizagem, o novo sistema de infoentretenimento apresenta-se num ecrã curvo, estendendo-se no tabliê a toda a largura do veículo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?