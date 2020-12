Lamborghini SC20: exemplar único construído a pedido

Tem umas linhas apaixonantes e um feroz bloco V12 para acelerar legalmente em qualquer estrada, mas está limitada apenas a uma unidade.

É o novo Lamborghini SC20, o mais recente projecto da Squadra Corsa do construtor italiano, dois anos depois de ter apresentado o antecessor SC18 Alston.

Este roadster profundamente personalizado foi criado no Centro Stile da Lamborghini, com as especificações exactas definidas por um cliente, que esteve envolvido no projecto desde os primeiros esboços.

A alimentar o novo SC20 está um motor V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros, capaz de produzir 770 cv e 720 Nm.

Potência e binário são transmitidos às quatro rodas – jantes de 20 polegadas à frente e 21 atrás – por uma caixa automática de sete velocidades Independent Shifting Rod (ISR), optimizada com um diferencial electrónico central.

Face a tais números, a carroçaria em fibra de carbono foi alisada à mão para dar o fluxo de ar ideal, resultando numa condução, mesmo am altas velocidades, mantendo um desempenho aerodinâmico de excepção.

"As principais fontes para o SC20 foram o Diablo VT Roadster, o Aventador J, o Veneno Roadster e o Concept S", explicou Mitja Borket, director de design do Centro Stile, "e o resultado é uma combinação dramática de criatividade e atitude competitiva".

Essas ideias estão bem presentes no pronunciado divisor dianteiro com duas aletas, nas entradas de ar no capo, inspiradas no Huracán GT3 EVO, enquanto as áreas laterais fortemente "esculpidas" são em tudo semelhantes às adoptadas pelo Essenza SCV12.

Atrás destaca-se a enorme asa traseira em fibra de carbono, passível de ser ajustada em três posições diferentes.

A carroçaria tem por base uma pintura Bianco Fu e Blu Cepheus contrastante, com essa configuração a prosseguir no habitáculo, confrontada pelas superfícies em Nero Cosmus e Bianco Leda.

Outros pormenores em fibra de carbono estão assinalados no tabliê, nos painéis das portas e na consola central, assim como no volante e no próprio monocasco.

"O SC20 é uma combinação sofisticada de engenharia, habilidade italiana, desportividade e design avançado", acrescentou ainda Maurizio Reggiani, director técnico da marca.

"É também um exemplo da aplicação do nosso V12 a um modelo descapotável radical, que carrega de forma inconfundível o ADN da Lamborghini".

