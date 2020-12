Team Fordzilla P1 ganha vida própria

Trazer um hiper carro do universo dos videojogos para o mundo real não é muito vulgar – normalmente, acontece o contrário – mas a Ford decidiu levar esse projecto avante com o Team Fordzilla P1.

O super desportivo foi o primeiro carro de corrida virtual concebido em colaboração entre os próprios jogadores e uma marca automóvel. Agora, a equipa da Ford e da eSports Fordzilla recriaram o modelo à escala real.

O projecto arrancou em Março, quando os jogadores foram convidados a votar no equipamento e nas características do carro Twitter.

A configuração dos bancos, a posição do motor e a definição do habitáculo foram votados por mais de 250 mil fãs, e passados à realidade pelos estilistas da Ford.

Arturo Ariño desenhou o exterior, enquanto Robert Engelmann concebeu o interior do hiper desportivo.

O Team Fordzilla P1 é o primeiro hiper modelo da Ford recriado digitalmente e, devido à pandemia da Covid-199, sem qualquer interacção entre os elementos da equipa, que trabalharam à distância a partir de cinco países.

Construído em sete semanas, o resultado final é um modelo extremo em tamanho real e com um estilo inconfundível.

Com 4.731 mm de comprimento por 2.000 mm de largura e 895 mm de altura, o Team Fordzilla P1 calça pneus 315x30 à frente e 355x25 atrás em jantes de 21 polegadas.

O hiper carro revela ainda alguns toques especialmente concebidos para a comunidade de simulações de corridas.

Em frente ao banco do co-piloto, no solo, está a mensagem AFK (Away from Keyboard), a lembrar que está longe do teclado.

Um gráfico #level up assinala que os jogadores e os pilotos têm como missão melhorar de cada vez que jogam ou correm. Já um gráfico #liftoff lembra a transição do mundo virtual para o real do carro de corrida.

Na frente do carro, junto ao spoiler inferior, está a mensagem mais importante: um lembrete GLHF (Boa Sorte e Diverte-te) para gozar o carro e desfrutar de viagens alucinantes.

