Porsche 911 Turbo acelera em Cyberpunk 2077

Promete ser um dos grandes acontecimentos do ano para todos aqueles que se perdem nos videojogos.

Após vários adiamentos, está confirmado para 19 de Novembro o lançamento de Cyberpunk 2077, e o Porsche 911 Turbo (série 930) é uma das estrelas maiores do jogo.

Desenvolvido pela CD Projekt Red para Xbox, PS4 e PC, esta história de acção e aventura é ambientada em Night City, uma megalópole distopiana obcecada pelo poder e pelo glamour.

Ao volante do super desportivo está Johnny Silverhand, um mercenário lendário aqueque tenta obter um implante único que é a chave para a imortalidade.

Encarnado pelo actor Keanu Reeves, este ex-militar, que também é rocker, irá evoluir num universo sombrio e pós-apocalíptico.

O jogador pode personalizar o cyberware, assim como as habilidades e o estilo de jogo do seu personagem, para explorar uma imensa cidade onde as escolhas que são feitas moldam o curso da história e do mundo que a envolve.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?