BMW M850i da AC Schnitzer: será este o melhor carro da polícia alemã?

Já imaginou ser perseguido por um BMW M850i xDrive coupé preparado pela AC Schnitzer numa auto-estrada? É mau sinal porque significa que vai a uma velocidade astronómica!

Transformado num carro da polícia fictício, o desportivo faz parte da campanha Tune It! Safe! que a preparadora alemã leva a cabo há alguns anos.

Objectivo? Consciencializar os amantes do tuning para manterem a segurança dos seus automóveis quando os personalizam, e para a necessidade de homologarem as transformações de acordo com a lei.

Quanto ao desempenho, é superlativo quanto baste. O bloco V8 biturbo de 4,4 litros "mexido" pelos técnicos da AC Schnitzer desenvolve qualquer coisa como 620 cv de potência e 840 Nm de binário. São mais 90 cv e 90 Nm em relação à versão original!

As transformações mecânicas prosseguem no escape desportivo da preparadora alemã, com ponteiras Carbon Sport, no rebaixamento da suspensão (20 a 30 mm à frente e 20 a 25 mm atrás).

A jantes de liga leve AC3 de 21 polegadas, em antracite fosco, viram o seu peso optimizado para um melhor fluxo aerodinâmico.

Já quanto à estética, este BMW M850i xDrive coupé equipa elementos personalizados em fibra de carbono no spoiler e divisor dianteiros, assim como nas asas e baias laterais, saias laterais, e no difusor e spoiler traseiros.

O remate final, para lhe dar o aspecto de um carro oficial da polícia alemã, é dado pela decoração oficial Foliatec e pelo sistema de sinalização policial Hella RTK 7 com luzes de alerta Proflash.

O interior mantém a estética agressiva do modelo, com as patilhas de mudanças em alumínio preto anodizado, e nos pedais, nos apoios para os pés e na capa do controlador iDrive, também em alumínio.

O BMW M850i xDrive da AC Schnitzer foi esta terça-feira apresentado em Munique no BMW Welt, seguindo-se depois a sua passagem por diversos outros eventos de exibição no país.

