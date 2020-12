Bentley Bentayga: arte em movimento

O capítulo final da série de filmes Art in Motion foi esta terça-feira estreada pela Bentley Motors nas redes sociais, em jeito de promoção ao leilão de beneficência a favor da Inner-City Arts.

Até ao próximo domingo, três peças de arte únicas, inspiradas nos atributos e na linguagem estilística do novo Bentley Bentayga, vão ser leiloadas em Los Angeles, no Secret Walls Studio.

O designer Ricardo González, conhecido como It's a Living no mundo artístico, criou uma obra de arte tipográfica intitulada Light the Way, homenageando a tecnologia LED Matrix de iluminação inteligente que o modelo incorpora.

Afterglow, de Mikael B, destaca os pormenores costurados em forma de diamante com que o Bentley Bentayga é enriquecido.

Já a designer Laci Jordan abordou, em Things I Imagined, o estilo enérgico e musculado imprimido à carroçaria do SUV de luxo.

A Inner-City Arts, para quem irão reverter os fundos angariados em leilão, consiste num programa de educação artística para as crianças desfavorecidas que vivem no centro de Los Angeles.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?