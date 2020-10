Bentley Flying Spur: um novo V8 mais ágil e eficiente

Mais eficiente e concentrado no condutor, sem perder a firmeza e o gozo de condução. São estas as principais valências do novo Bentley Flying Spur V8.

Contra o bloco W12 biturbo de 6.0 litros, que permitia à versão mais potente, lançada há um ano, oferecer 635 cv e 900 nm, a marca britânica avança com uma versão mais "amiga" do ambiente.

Sob o capô está o conhecido V8 biturbo de 4.0 litros que já equipa os Bentley Continental GT e Bentley Bentayga, com 550 cv de potência e 700 Nm de binário.

Além disso, possui um sistema de desactivação para quatro dos oito cilindros do motor, para poupar até a última gota os 90 litros de gasolina que cabem no depósito de combustível.



Na verdade, a redução só chega aos 16%, embora tenha um papel precioso na redução das emissões poluentes.

A Bentley reclama a capacidade de o novo Flying Spur V8 acelerar em 4,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 318 km/hora.

E são sempre menos 100 quilos que esta variante tem em relação ao Flying Spur W12, graças à redução do peso na área frontal, tornando-o mais ágil e responsivo às solicitações do condutor.

Outras novidades integradas na berlina desportiva estão as barras estabilizadoras ocas à frente e atrás, que são de fábrica, sendo opção o sistema de anti-rolamento activo de 48 volt.

Outros recursos de série compreendem a suspensão pneumática adaptável de três câmaras, a vectorização do binário por travão e o controlo dinâmico de accionamento.

Também como opção, é avançado um sistema de direcção para as quatro rodas, capaz de melhorar a estabilidade a alta velocidade, assim como nas manobras em circulação urbana.

Proposto com uma configuração de cinco ou quatro lugares, e uma infindável lista de extras de personalização, o Bentley Flying Spur V8 já abriu as encomendas, sem revelar preços, com as primeiras unidades a serem entregues até ao final do ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?