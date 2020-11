Rubicon 392 é o Jeep Wrangler mais potente de sempre

Chama-se Jeep Wrangler Rubicon 392 e marca o regresso das motorizações V8 ao catálogo de um dos 'todo-o-terreno' mais icónicos do planeta.

Depois de anunciar a variante 4xe híbrida plug-in, para responder às normas de emissões poluentes cada vez mais apertadas, a Jeep revelou a mais americana (e também mais potente) das versões do seu Wrangler.

No Rubicon 392 está montado um bloco V8 atmosférico de 6.4 litros de capacidade (ou 392 polegadas cúbicas, número que está na base da designação do modelo), com 477 cv e 637 Nm.

A potência é enviada às quatro rodas através de uma caixa automática de oito velocidades, permitindo ao off-road acelerar dos 0 aos 96 km/h em apenas 4,5 segundos.

Apesar dos registos impressionantes em estrada, o Wrangler Rubicon 392 continua a destacar-se pelo seu desempenho nos maus caminhos.

Equipado com jantes de 17 polegadas e pneus 'todo-o-terreno' específicos, esta variação tem mais 50 mm de distância ao solo do que um Rubicon convencional, conseguindo atravessar cursos de água com mais de 80 cm de profundidade.

A somar a tudo isto conta com amortecedores Fox e eixos Dana 44, com bloqueio electrónico do diferencial, tudo para ser o Wrangler mais radical de sempre.

A chegada ao mercado norte-americano vai acontecer já no início de 2021, com preços a começar nos 50 mil dólares (qualquer coisa como 42 mil euros).

Resta agora saber se este modelo alguma vez será vendido na Europa mas tudo indica que não face à restrita legislação europeia que pende sobre as emissões poluentes.

