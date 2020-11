Muito rápido: Mercedes-AMG GT Black Series recordista no "Inferno Verde"

Já se sabia que era rápido, muito rápido mesmo, mas, para quem tinha dúvidas, elas foram agora desfeitas.

O Mercedes-AMG GT Black Series tornou-se o carro de produção mais veloz no "Inferno Verde" de Nürburgring, ao fazer uma volta em 6m43s616 ao circuito de Nordschleife.

A marca foi registada por Maro Engel, piloto oficial da marca que corre no campeonato GT3 com o Mercedes-AMG GT, "roubando" 1.36 segundos ao Lamborghini Aventador SVJ, que detinha a melhor marca desde Julho de 2018.



O recorde foi conseguido com uma temperatura ambiente de 7° C, e o asfalto registava 10° C, com várias secções da pista húmidas como é usual.

Não um mas dois recordes!

Pormenor a salientar, no entanto, é que o Mercedes-AMG GT Black Series bateu, na verdade, duas marcas na pista alemã.

O primeiro é o registo oficial anunciado para a volta mais rápida nos 20,6 quilómetros da Nürburgring-Nordschleife, usada tradicionalmente nas tentativas de recorde.

Todavia, desde o ano passado que os construtores automóveis são incentivados a completar uma volta completa ao traçado de 20,832 quilómetros.

Aquela distância corresponde ao acrescento dos 232 metros da pequena reta da secção T13 do circuito, com a linha de chegada a coincidir com o ponto de partida.

O AMG GT Black Series completou a volta mais longa em 6m48s047, passando a ser a referência para futuros pretendentes a bater o recorde.

Configurações ao pormenor

Os 730 cv de potência debitados pelo super coupé foram essenciais para conseguir ambas as marcas, mas também houve alguns detalhes essenciais para o conseguir.

O AMG GT Black Series sai da linha montagem com a possibilidade de serem ajustados vários detalhes no chassis e na aerodinâmica, para uma condução mais eficaz.

As configurações escolhidas pelo piloto Maro Engel revelaram-se com o splitter dianteiro na posição Race, enquanto as lâminas das asas inferior e superior foram ajustadas para a posição intermédia.

A suspensão coilover adaptativa foi baixada em 5 mm à frente e 3 mm atrás, para reforçar o efeito Venturi do difusor dianteiro.

O camber foi ajustado para os valores máximos, com -3,8° de curvatura no eixo dianteiro e -3,0° no eixo traseiro.

As barras estabilizadoras foram ajustadas na posição mais firme, e o controlo de tracção AMG, das nove possíveis, foi ajustados nas posições seis e sete, de acordo com a secção do circuito.

A "calçar" as rodas estavam os pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO que equipam de série super coupé.

"Foi uma condução realmente impressionante", afirmou Maro Engel após a volta que estabeleceu o recorde, sublinhando que o AMG GT Black Series é bem mais rápido do que o GT3 com que compete.

"Conseguir uma volta em 6m48s047 aos 20,832 quilómetros da Nürburgring-Nordschleife, com um carro de produção e nas condições em que a pista estava é realmente incrível".

