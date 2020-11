Virgin Hyperloop testa com sucesso cápsula ultra-rápida com passageiros

Fazer Lisboa-Madrid em 40 minutos, ou chegar a Paris em hora e meia pode estar mais perto do que se possa imaginar. E não, não será a bordo de um avião comercial!

A Virgin de Sir Richard Branson concluiu com sucesso a primeira viagem do seu Hyperloop com passageiros a bordo, daquele que se anuncia como um teste decisivo para o futuro do projecto.

A experiência foi conduzida na pista DevLoop, instalada no deserto do Nevada, nos arredores de Las Vegas, sob a supervisão da Independent Safety Assessor (ISA) Certifier, após o veículo passar por mais de 400 testes sem pessoas a bordo.

Josh Giegel, responsável pelo projecto tecnológico, e Sara Luchian, directora de marketing, subiram a bordo da cápsula-protótipo, para confirmarem toda a segurança do Hyperloop no transporte de carga e passageiros.

O XP-2 chegou aos 172 km/hora em 15 segundos nos 500 metros da pista, embora se pretanda que as cápsulas comerciais, com capacidade para 28 passageiros, atinjam velocidades entre os mil e os 1.200 km/hora.

À BBC, Sara Luchian descreveu a curta mas histórica viagem como "estimulante ao nível físico e psicológico".

O sistema de transporte usa a levitação magnética sobre carris, dentro de tubos de baixa pressão suportados por uma linha de postes, em tudo semelhante aos projectos ferroviários de alta velocidade que estão em curso na Alemanha e no Japão.

Para além de ser vista como uma alternativa eficaz às viagens aéreas e rodoviárias, tem ainda a vantagem de produzir menos gases que provocam o efeito de estufa na atmosfera.

Avançado inicialmente por Elon Musk em 2013, fundador da Tesla e da SpaceX, o conceito começou a ser desenvolvido por empresas como a americana Hyperloop Transportation Technologies e a canadiana TransPod, para além da própria Virgin.

É agora objectivo da Virgin Hyperloop que o projecto esteja certificado em 2025 ou 2026, com a primeira instalação comercial prevista para o final desta década.

Para conseguir esse objectivo, a empresa está já a angariar um investimento de 500 milhões de euros para construir uma nova pista de testes, com dez quilómetros de comprimento, no estado americano da Virgínia.

