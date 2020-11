Jeep Gladiator Top Dog: um 'off-road' para ciclistas radicais

Foi uma das propostas automóveis reveladas no SEMA 360, este ano apresentado em versão virtual devido à pandemia da da Covid-19.

Trata-se do protótipo Jeep Gladiator Top Dog, que a Mopar propõe como uma preciosa solução para os ciclistas de montanha radicais.

Com o exterior pintado em K-9 Blue com pormenores em preto, e equipado com luzes auxiliares laterais e um sistema snorkel para atravessar cursos de água mais profundos sem o motor se "afogar".

Para melhor se desembaraçar nos terrenos "fora de estrada" mais difíceis, compreende ainda guarda-lamas personalizados e jantes de alumínio com bloqueio de esferas JPP de 17 polegadas, calçados com pneus BF Goodrich KM3 de 37 polegadas.

Um pára-choques robusto à frente, guinchos Warn e amortecedores FOX, assim como um kit de próprio que eleva a carroçaria em duas polegadas reforçam toda a agressividade deste Jeep Gladiator Top Dog.

É na parte traseira, no entanto, que estão as principais alterações do ‘todo o terreno’ preparado pela Mopar.

Uma cabine personalizada sobre a plataforma de carga guarda um mini-frigorífico e um grelhador eléctricos, e gavetas para guardar ferramentas e outros acessórios.

Uma escada amovível facilita a subida ao tejadilho para retirar as duas bicicletas de montanha.

O interior não sofre grandes alterações em relação ao modelo original. Destacam-se os revestimentos dos painéis, dos bancos e do volante em pele Katzkin preta com pespontos azuis, e os pedais em aço inoxidável.

A mecânica é a mesma do Jeep Gladiator convencional, o que significa que o Top Dog de tracção total guarda um bloco V6 Pentastar de 3.6 litros, com 289 cv e 353 Nm, ligado a uma transmissão automática de oito velocidades.

Embora esta versão seja um protótipo, componentes como o kit de elevação, o pára-choques dianteiro, as rodas de alumínio e os guinchos estão disponíveis na Mopar e na Jeep Performance Parts.

